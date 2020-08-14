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14 августа 2020, 16:26

Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью. На четвертый квартал запланирован энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал корреспонденту БЕЛТА о том, какие преимущества даст атомная электростанция белорусской экономике и какие направления получат новый импульс благодаря ее запуску.

Энергетика и экология

Активное использование электроэнергии является общемировым критерием прогрессивности экономики и производственно-технологических цепочек, отметил Владимир Гусаков. "По большому счету, ввод АЭС в эксплуатацию - это прорыв, по значимости сопоставимый с тем, что Беларусь стала космической державой. Вхождение нашей страны в состав клуба государств, освоивших энергию атома, имеет еще и серьезный имиджевый аспект. Это подразумевает высочайший уровень национальной технической базы, подготовки кадров и научного сопровождения, ведь целый ряд работ выполнялся на основе отечественных разработок и нашими специалистами", - подчеркнул он.

Председатель Президиума НАН обратил внимание на то, что ввод атомной электростанции - это прежде всего шаг к большей энергетической безопасности, а также снижению экологической нагрузки, которая во многом определяется так называемой углеродной энергетикой. "Кроме того, мы существенно сэкономим на импорте природного газа. А это означает позитивное изменение сальдо внешнеторгового баланса", - добавил он. Другой аспект - повышение энергоэффективности за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования либо перевода его в так называемый холодный резерв.

"Главное, что работа с мирным атомом открывает новые возможности и позволяет нам укреплять и наращивать компетенции. Можно сказать, что мир на пороге создания управляемого термоядерного синтеза. А это глобальный, поистине революционный скачок к технологиям будущего. И мы просто обязаны быть в лидирующей группе", - заявил Владимир Гусаков.

Новые проекты

Глава Академии наук рассказал и о тех планах, которые строят белорусские ученые в связи с запуском Белорусской АЭС. В числе перспективных направлений он назвал развитие электротранспорта, расширение использования электричества для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого фонда. В области электротранспорта ученые НАН Беларуси создали существенные заделы - как по конструктивным решениям, так и по компонентной базе. "Здесь мы кооперируемся с целым рядом промышленных предприятий. Это позволило получить образцы электромобилей и малого электротранспорта, автобусов, грузовиков и другой техники, причем с максимально высокой готовностью к серийному выпуску. То есть это не просто лабораторные образцы, а техника с должной конструкторской документацией. Сейчас важно обеспечить максимальную локализацию по комплектующим, особенно накопителям энергии, в том числе суперконденсаторам", - сказал Владимир Гусаков.

Среди других направлений - электрификация железных и освещение автомобильных дорог, реализация концепций умных городов и домов. "Их функционирование предполагает наличие разветвленных сетей, датчиков, сенсоров, исполнительных приводов и механизмов. И здесь электричество просто необходимо. Не надо забывать и об использовании суперкомпьютерных технологий, хранилищ больших данных, облачных вычислений - все это требует соответствующей энерговооруженности", - отметил председатель Президиума НАН.

По мнению ученого, Белорусская АЭС также позволит создать целый кластер энергопотребляющих производств в области металлургии, химии и нефтехимии. Много возможностей открывается и для развития водородной энергетики. Кроме того, новый уровень энергообеспеченности позволит выйти на еще более широкое применение лазерно-оптических, светодиодных и иных технологий. Станет возможным организовать на основе чистой энергии производства композиционных материалов, сформировать общенациональную систему точного земледелия и животноводства, получения продовольствия. Ученые планируют предложить широкий спектр разработок для разных отраслей экономики.

БЕЛТА.-0-

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