Башни Лидского и Гольшанского замков откроются после реконструкции в этом году

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году будут введены в эксплуатацию после реконструкции башни Лидского и Гольшанского замков, которые заработают в сентябре вместе с музейной экспозицией. Об этом заявил журналистам в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси заместитель министра культуры Сергей Шереметьев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра напомнил, что в Беларуси в разные времена существовало не менее 150 замков со своей историей, архитектурными и ландшафтными особенностями. В государственном списке историко-культурных ценностей находится более 15 замков и их фрагментов, а также около 20 замчищ.

"Забота о замках - это забота государства о своем имидже и будущем, которую мы демонстрируем Европе и миру. Ведь, занимаясь прошлым, мы формируем будущее. Например, в рамках государственной программы "Замки Беларуси", которая осуществлялась в 2012-2015 годах, из республиканского бюджета было направлено Br8,8 млн, из местного - Br8,8 млн и привлеченных средств - около Br1 млн. Финансирование подобных объектов является важным стратегическим аспектом", - отметил Сергей Шереметьев.

По его словам, были начаты реставрационные работы над многими объектами, реставрация подразумевает под собой детальное серьезное исследование, изучение архивных материалов и взвешенные решения. В этом году основные средства будут направлены на завершение объектов. "Сегодня объектом номер один является реставрация Старого королевского замка в Гродно и возвращение ему ренессансного облика", - сказал замминистра.

Кроме того, он обратил внимание, что единственный путь по сохранению руинных и частично сохранившихся объектов - это их высокопрофессиональная консервация. Сергей Шереметьев подчеркнул, что местные власти, начиная реставрацию определенного объекта, должны продумать, для чего это делается, кто туда придет и что люди будут смотреть. "Очень важно понимать, что мы формируем не только объект, но и полностью инфраструктуру вокруг него", - добавил он.

Замминистра также сообщил журналистам, что к концу года в Минске планируется открыть корпус Национального художественного музея на Карла Маркса, 24.-0-