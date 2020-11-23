Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская версия песни представительницы Беларуси на детском конкурсе "Евровидение-2020" Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе, сообщила корреспонденту БЕЛТА продюсер юной исполнительницы Инара Саванец.

"Мы вчера сняли клип и надеемся презентовать композицию на белорусском языке на этой неделе", - рассказала Инара Саванец.

Автором песни "Пришельцы" выступил Даниил Забелло. Именно он и предложил сделать белорусскую версию конкурсной композиции. На родном языке она будет называться "Прыхадні".

"Конкурсная песня "Пришельцы" звучит на русском и английском языках. И очень важно, что теперь она зазвучит на родном языке. Во-первых, мы хотим привлечь внимание белорусского зрителя к конкурсу. Во-вторых, очень важно представить свою культуру для зарубежного зрителя. Белорусский язык - очень красивый, и это отмечают многие иностранцы, - сказала продюсер. - Мы презентуем клип в Беларуси, чтобы в дальнейшем разместить его на официальной странице конкурса".

В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз принял беспрецедентное решение о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2020" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране, организующей конкурс, в связи с закрытием границ.

Запись конкурсного выступления белорусской участницы на песенном форуме сделана в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Европейский вещательный союз разработал четкий регламент съемки номеров для всех стран-участниц. Согласно концепции, запись выступления должна быть сделана шестью камерами на специально выстроенной сцене. Ее форма круглая, диаметр составляет 7 м, высота - 60 см. Это для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса. Команда медиахолдинга разработала графический контент для номера. Картинку обещают "клиповую, динамичную и космическую". По условиям шоу, Арина Пехтерева спела свою композицию "Пришельцы" вживую. К слову, строки из песни зрители смогут уловить взглядом даже на костюме артистки.

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию в 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Сегодня вечером по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на песенном форуме.-0-