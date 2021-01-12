Белорусский музыкальный театр приглашает любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает всех любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие 17 января, сообщили БЕЛТА организаторы.

17 января 1971 года состоялся первый спектакль театра - героическая музыкальная комедия Юрия Семеняко "Поет "Жаворонок". "За прошедшие годы театром поставлены сотни разножанровых спектаклей, на его подмостках выросли поколения талантливых солистов, тысячи зрителей рукоплескали мастерству актеров, хора, балета и оркестра театра", - отметили организаторы.

В концертной программе будут представлены лучшие номера. Прозвучат опереточная классика, современный мюзикл. Зрители увидят встречу истории с современностью, традиций с новаторством. В этот незабываемый вечер свое искусство подарят все поколения артистов - и те, кто работал в первом спектакле, и те, кто только что принят в прославленную труппу. "Полвека мы радовали вас опереттами, мюзиклами, музыкальными драмами и комедиями, чтобы теперь показать все самое лучшее из нашего репертуара в исполнении вокалистов, артистов классического балета и балета оперетты и мюзикла, ансамбля солистов театра и симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра", - подчеркнули организаторы.

Сегодня полное название театра звучит как учреждение "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Государственный академический музыкальный театр Республики Беларусь". Любители музыкального театра со стажем помнят, что полстолетия назад они смотрели первый спектакль в Государственном театре музыкальной комедии БССР. Все трансформации названия, почетное звание "заслуженный", статус "академический" - это не просто смена вывески, это результат кропотливого труда большого творческого коллектива единомышленников, которые верно служили и продолжают служить театру и любимым зрителям.-0-