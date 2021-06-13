13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 180 фестивалей планируется провести в Беларуси в этом году. Об этом рассказал министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Палитра наших фестивалей очень большая, только международного и республиканского уровней проходит более 50. А всего в этом году мы запланировали провести более 180 фестивалей в масштабах страны. Фестивальная работа позволяет увидеть таланты и нашу молодежь", - отметили министр.

Что касается Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021", то, по мнению Анатолия Маркевича, его изюминкой в этом году стало активное участие регионов. "В нем приняли участие все районы Минской области и регионы нашей республики, которые приехали поделиться опытом, показать свое великое мастерство, и это здорово, потому что такие мероприятия объединяют людей", - считает министр.

Также глава ведомства рассказал, что эпидемиологическая и политическая ситуация не внесет никаких коррективов в культурную программу праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). "Совсем недавно мы встречались в Александрии по рабочим вопросам, сверяли позиции и видим, что мы готовы к проведению этого мероприятия. Стержневым моментом этого праздника станет основной концерт, который пройдет по заявкам самих зрителей и гостей Александрии", - сообщил Анатолий Маркевич.

Говоря о Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", министр подтвердил, что некоторые артисты отказались в нем участвовать, но в этом, по его словам, "нет никакой трагедии". "Отказались буквально считанные артисты, но это негативно не скажется на самом фестивале. И то, что для участия в международных конкурсах среди исполнителей подали заявки представители более 30 стран, является ярким подтверждением того, что никакие внешние силы нам абсолютно не страшны", - подытожил Анатолий Маркевич.-0-