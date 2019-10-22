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Культура
22 октября 2019, 12:52

Более 500 раритетов впервые представлены посетителям Музея истории ВОВ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 подлинных музейных предметов впервые представлены посетителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на временной экспозиции "Возвращая время", которая открылась сегодня, в день 75-летия учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили отметить юбилей нашей работой за последние 5 лет, как мы переехали в новое здание. Более 500 подлинных музейных предметов представлено в экспозиции, практически все из них выставляются впервые, - рассказала ведущий научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников, куратор экспозиции Наталья Филиппович. - Эта выставка показывает, что музей живет, что у нас очень много посетителей и гостей со всего мира. Об этом в том числе говорят многочисленные подарки, представленные на экспозиции".

Два автономных информационных блока "Страницы истории" и "Музей сегодня" напрямую связаны с созданием музея в 1944 году. Своеобразный диалог прошлого и настоящего позволяет посетителям сравнить разные времена и события. Посредством раритетных музейных предметов раскрываются отдельные страницы истории учреждения. Интерьерная экспозиция построена с использованием фондовой мебели военного и послевоенного времени, собранной по горячим следам отгремевшей войны. Все это создает образ повседневной рабочей музейной обстановки. Это своеобразная дань памяти первым сотрудникам музея и его ветеранам.

Стилизованный образ раскрытых страниц семейных альбомов представляет фотографии и документы людей разных поколений, национальностей, профессий, способностей и увлечений, которые прошли и прожили ту страшную войну. В центральном пространстве экспозиционного зала впервые представлены отдельные образцы огнестрельного и холодного оружия, одежда, военная форма, предметы военной амуниции и быта, переданные в дар музею как государственными учреждениями, так и любителями военной истории, коллекционерами.

Спустя годы и сегодня белорусская земля хранит множество предметов, которые стали немыми свидетелями боевых сражений, героизма воинов и трагедий мирных жителей. Именно об этом расскажут предметы археологии, найденные в Несвиже, где были похоронены более тысячи человек, расстрелянных в октябре 1941 года, а также предметы, раскрывающие трагедию узников лагеря смерти Тростенец. В инсталляции полевого армейского госпиталя представлены редкие предметы, представляющие медицинскую службу в годы войны.

Художественно-образное воплощение народного подвига отражено в живописных полотнах, серии рисунков, этюдах, зарисовках художников, в чью жизнь война вошла всей своей суровой повседневностью. Завершают экспозиционный ряд предметы декоративно-прикладного искусства и сувениры от делегаций разных стран мира. Каждое из произведений отличается яркой творческой индивидуальностью и национальным колоритом. Они созвучны своему времени, отражают культуру народа, его эстетические вкусы. Своеобразным лейтмотивом временной экспозиции являются редкие фотосюжеты. Их авторы - участники войны, известные военные корреспонденты, отразившие все эмоции и конкретную событийность военных лет.

Как отметила куратор экспозиции, фонды музея пополняются за счет дарителей. Многие из этих людей присутствовали сегодня на открытии экспозиции. "Жители Беларуси и зарубежья передают нам на хранение реликвии войны: документы, предметы, награды, фотографии самых близких и родных людей из семейных альбомов. Приятно, что за последнее пятилетие очень много поступило раритетов от наследников освободителей", - добавила она.

Временная экспозиция "Возвращая время" будет работать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 31 декабря.-0-

ДОСЬЕ: К 75-летию открытия Белорусского государственного музея истории ВОВДОСЬЕ: К 75-летию открытия Белорусского государственного музея истории ВОВ
Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны по праву считается национальным достоянием страны.

Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти - ВоропаевМузей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти - Воропаев

Сегодня фонды музея, состоящие из 30 коллекций, насчитывают свыше 154 тыс. единиц хранения. Это фотографии, документы, письма, личные вещи фронтовиков, партизан, подпольщиков.

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