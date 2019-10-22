Более 500 раритетов впервые представлены посетителям Музея истории ВОВ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 подлинных музейных предметов впервые представлены посетителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на временной экспозиции "Возвращая время", которая открылась сегодня, в день 75-летия учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили отметить юбилей нашей работой за последние 5 лет, как мы переехали в новое здание. Более 500 подлинных музейных предметов представлено в экспозиции, практически все из них выставляются впервые, - рассказала ведущий научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников, куратор экспозиции Наталья Филиппович. - Эта выставка показывает, что музей живет, что у нас очень много посетителей и гостей со всего мира. Об этом в том числе говорят многочисленные подарки, представленные на экспозиции".

Два автономных информационных блока "Страницы истории" и "Музей сегодня" напрямую связаны с созданием музея в 1944 году. Своеобразный диалог прошлого и настоящего позволяет посетителям сравнить разные времена и события. Посредством раритетных музейных предметов раскрываются отдельные страницы истории учреждения. Интерьерная экспозиция построена с использованием фондовой мебели военного и послевоенного времени, собранной по горячим следам отгремевшей войны. Все это создает образ повседневной рабочей музейной обстановки. Это своеобразная дань памяти первым сотрудникам музея и его ветеранам.

Стилизованный образ раскрытых страниц семейных альбомов представляет фотографии и документы людей разных поколений, национальностей, профессий, способностей и увлечений, которые прошли и прожили ту страшную войну. В центральном пространстве экспозиционного зала впервые представлены отдельные образцы огнестрельного и холодного оружия, одежда, военная форма, предметы военной амуниции и быта, переданные в дар музею как государственными учреждениями, так и любителями военной истории, коллекционерами.

Спустя годы и сегодня белорусская земля хранит множество предметов, которые стали немыми свидетелями боевых сражений, героизма воинов и трагедий мирных жителей. Именно об этом расскажут предметы археологии, найденные в Несвиже, где были похоронены более тысячи человек, расстрелянных в октябре 1941 года, а также предметы, раскрывающие трагедию узников лагеря смерти Тростенец. В инсталляции полевого армейского госпиталя представлены редкие предметы, представляющие медицинскую службу в годы войны.

Художественно-образное воплощение народного подвига отражено в живописных полотнах, серии рисунков, этюдах, зарисовках художников, в чью жизнь война вошла всей своей суровой повседневностью. Завершают экспозиционный ряд предметы декоративно-прикладного искусства и сувениры от делегаций разных стран мира. Каждое из произведений отличается яркой творческой индивидуальностью и национальным колоритом. Они созвучны своему времени, отражают культуру народа, его эстетические вкусы. Своеобразным лейтмотивом временной экспозиции являются редкие фотосюжеты. Их авторы - участники войны, известные военные корреспонденты, отразившие все эмоции и конкретную событийность военных лет.

Как отметила куратор экспозиции, фонды музея пополняются за счет дарителей. Многие из этих людей присутствовали сегодня на открытии экспозиции. "Жители Беларуси и зарубежья передают нам на хранение реликвии войны: документы, предметы, награды, фотографии самых близких и родных людей из семейных альбомов. Приятно, что за последнее пятилетие очень много поступило раритетов от наследников освободителей", - добавила она.

Временная экспозиция "Возвращая время" будет работать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 31 декабря.-0-

ДОСЬЕ: К 75-летию открытия Белорусского государственного музея истории ВОВ Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны по праву считается национальным достоянием страны.