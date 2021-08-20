Детская студия ансамбля "Хорошки" открывает группы обучения вокалу для воспитанников с 7 лет

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская студия Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" открывает группы обучения вокалу, сообщили БЕЛТА в коллективе."Сердечно приглашаем деток с семи лет. Занятия будут проходить в здании Белорусской государственной филармонии два раза в неделю: понедельник - среда, вторник - четверг с 15.00. В группе не более трех человек, продолжительность занятия - 45 минут. Преподаватели - артисты-вокалисты, солисты камерно-инструментального и вокального ансамбля "Хорошки" высшей категории Виктор Кедало и Ольга Невмержицкая", - рассказали в ансамбле.Программа обучения включает развитие у детей вокальных навыков, вовлечение их в концертно-исполнительскую деятельность, совершенствование умения выступать перед аудиторией и взаимодействовать с ней, формирование осознанного творчества в искусстве, а также мотивации к получению новых знаний и открытиям в музыке. При постижении основ вокального дыхания воспитанникам в индивидуальном порядке будет подбираться исполнительский репертуар. По мере роста вокального мастерства возможна подготовка детей для участия в фестивалях и конкурсах как сольно, так и в составе вокального ансамбля (дуэты, трио и т.д.)."Занятия вокалом в детской студии ансамбля "Хорошки" позволят поставить ребенку голос и вокальное дыхание, развить в нем пластику, артистичность, образность, эмоциональность, выразительность исполнения произведений, воспитать творческие качества, высокую духовность, музыкальный вкус, культуру поведения на сцене", - отметили в коллективе.Прослушивания пройдут с 2 по 20 сентября. Для справок обращаться по телефону (+37529) 646-08-86.Ансамбль "Хорошки" - авторский коллектив. Его создатель - народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. Талантливый хореограф глубоко и досконально исследует белорусское культурное наследие, своеобразно переосмысливает его и возвращает к жизни. Опираясь на основу народно-сценического танца и свободно владея языком современной хореографии, она создает масштабные, яркие, жизнеутверждающие спектакли. Среди них "Туровская легенда", "Прощай, XX век!", "Добрый вечер, гости!", "Белорусы".-0-