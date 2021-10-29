Дирижер балета "Конек-Горбунок": в Большом театре впервые прозвучит музыка Щедрина

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина. Об этом сегодня сказал дирижер-постановщик балета "Конек-Горбунок" Николай Колядко на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, музыканты, впервые в нашей стране сталкиваемся с музыкой Родиона Щедрина, и это для нас большое счастье. Качество музыки, исходящий от нее свет просто потрясают. Этот балет все время возрождается, причем в разных интерпретациях. Но мы идем по классическому варианту, и хочу сказать, что партитура по своей сложности и драматургии рассчитана на подготовленного слушателя", - сказал Николай Колядко.

Говоря о кастинге артистов на основные роли, главный балетмейстер народный артист Беларуси Юрий Троян отметил, что конкурс был высоким. "К сожалению, не все артисты балета, которые здорово танцуют, являются отличными актерами. Но бывает и наоборот. В этом спектакле сложные в техническом отношении партии сочетаются с актерскими навыками. Поэтому конкурс был довольно большой. Сечас мы имеем три состава, которые готовы к исполнению спектакля", - отметил хореограф.

Он также добавил, что в спектакле главную роль Ивана исполнит артист балета француз Эвен Капитен. "Эвен звучит почти как Иван, - продолжил Юрий Троян. - Он учился "по-русски" танцевать размахи и ходы. Тяжелее всего было поймать эту манеру, но у него получается. А вообще, с каждым танцором приходится работать индивидуально. Для меня самое главное - показать их мастерство".

"Я уверен, что этот балет будет интересно посмотреть не только детям, но и родителям, - подчеркнул генеральный директор Большого театра Беларуси Вячеслав Гарбузов. - Приводя сюда детей, они могут заложить основу любви к балетному искусству. Постановочная группа серьезно подошла к хореографии, костюмам, музыкальному материалу и сценографии. Думаю, спектакль понравится".

Во время премьеры гости театра смогут увидеть выставку-галерею эскизов художника по костюмам Екатерины Булгаковой. В экспозиции представлены афиши постановок "Конька-Горбунка" разных лет, а также фотографии и эскизы костюмов. Выставка будет работать в фойе партера театра.

Над постановкой также работали художники Любовь Сидельникова, Екатерина Булгакова, Ирина Вторникова, а также ассистенты хореографа Анна Фокина и Антон Кравченко. Художник по свету - Сергей Мартынов.

Дебютные показы пройдут на сцене Большого театра Беларуси 30 и 31 октября.-0-