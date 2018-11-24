Генеральные репетиции финала детского "Евровидения" сегодня проходят в "Минск-Арене"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дневная генеральная репетиция финала детского "Евровидения" стартовала в "Минск-Арене" в 12.00, передает корреспондент БЕЛТА. Впервые на сцену выйдут все 20 конкурсантов.

Л.Е.В.О.Н (Армения)

Ноам Дадон (Израиль)

Анна Филипчук (Россия)

До этого на протяжении нескольких дней проходили индивидуальные репетиции. Примут участие и ведущие, которые также репетировали отдельно.

Вечером пройдет еще одна генеральная репетиция, но уже со зрителями. Именно во время ее профессиональное жюри выставит оценки конкурсантам, а озвучат их во время финального шоу 25 ноября.

Детское "Евровидение-2018" поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

Даниэль Ястремский: песня "Time" отражает чувства ребят моего возраста "Мы делали номер под меня. Вообще, мы показываем мою жизнь. Песня полностью передает мои чувства", - рассказал представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский.

Фото Оксаны Манчук