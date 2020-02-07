7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в 2020 году пройдут в Омане, Казахстане, России и Украине. Об этом сообщил сегодня министр культуры Юрий Бондарь на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году нам предстоят Дни культуры Беларуси в Омане, Казахстане, России и Украине", - рассказал Юрий Бондарь. Причем, по его словам, Дни культуры Беларуси в Киеве станут долгожданным событием: переговоры об их проведении велись около двух лет. "Сейчас после тех политических процессов, которые там произошли, мы получили положительный ответ. Планируем провести их осенью 2020 года", - отметил министр.-0-