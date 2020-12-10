ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения художника Фердинанда Рущица

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося художника, театрального декоратора и педагога Фердинанда Рущица.

Фердинанд Эдуардович Рущиц родился 10 декабря 1870 года в деревне Богданово Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне Воложинский район Минской области) в шляхетской семье. Детские и юношеские годы художника прошли в Минске. Здесь он учился в минской классической гимназии, которую впоследствии окончил с золотой медалью.

Осенью 1890 года после окончания гимназии по воле отца Фердинанд поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета и одновременно как вольный слушатель посещал Императорскую Академию художеств. После двух лет учебы на юриста он оставил университет и сдал конкурсный экзамен в Академию художеств.

Здесь учился у таких знаменитых русских художников, как Иван Шишкин и Архип Куинджи. Для совершенствования художественного мастерства в этот период Фердинанд Рущиц посетил Крым, побывал в Швеции и Германии, совершил трехмесячную поездку по Западной Европе. В 1897 году окончил академию, получив звание художника.

Расцвет творческой карьеры Рущица связан с его возвращением в родовое имение в Богданово после окончания учебы в Петербурге. Здесь в 1898 году художник начал работу над одним из своих самых знаменитых полотен - "Земля", которое сегодня хранится в Национальном музее в Варшаве. Настоящим признанием живописного таланта Фердинанда Рущица стало то, что в 1898 году его картину "Мельница зимой" купил известный российский коллекционер-меценат Савва Морозов.

Родные места всегда были истоком таланта и вдохновения художника. Еще во время учебы в академии он приезжал сюда каждый год на этюды. Здесь Фердинанд Рущиц написал одни из своих самых известных полотен: "Баллада", "У костела", "Старый дом", "Зимняя сказка", "Пустошь", "Прошлое" и др.

В начале XX века художник на некоторое время покинул родное имение. В 1904-1907 годах Фердинанд Рущиц преподавал живопись в Школе изящных искусств в Варшаве. В 1907-1908 годах возглавлял кафедру пейзажа Краковской академии изящных искусств.

В 1908 году он вернулся на родину, однако периодически жил в Вильно, где имел свою мастерскую. Мастерство Рущица-колориста достигло своего высшего расцвета в интерьерах богдановской усадьбы, зарисовках и этюдах "В комнатах", "Тусклое солнце", "Художник", "Зима".

С 1909 года Рущиц активно работал в Вильно как книжный график и театральный художник. Книжная графика в творчестве мастера занимала особое место. Ни одно значимое издание не обходилось без его участия: он рисовал обложки, оформлял афиши, почтовые и расчетные марки, медали, печати, эмблемы. Фердинанд Рущиц иллюстрировал и оформил более пятидесяти книг, среди них - путеводитель по Вильно Юлиуша Клоса. Он также является автором декораций для 15 театральных постановок, включая "Балладину" Юлиуша Словацкого, "Свадьбу" и "Ноябрьскую ночь" Станислава Выспяньского.

Фердинанд Рущиц принимал участие в реставрации капеллы образа Божьей Матери Остробрамской, состоял в комитете по возведению памятников Адаму Мицкевичу и Станиславу Монюшко в Вильно, писал статьи о памятниках старины Вильно.

В 1919-1932 годах Фердинанд Рущиц продолжил свою педагогическую деятельность. Художник принимал участие в организации отделения изящных искусств Виленского университета и стал его первым деканом. В этот же период он создавал театральные декорации для Виленского театра.

В 1921 году Фердинанд Рущиц стал организатором первой официальной выставки польских художников в Гран-Пале в Париже, в связи с этим он был удостоен ордена Почетного легиона.

Много сделал художник в начале 1930-х годов на посту председателя Комиссии по охране памятников древности. Он посетил Крево, Мир, Лиду и другие исторические места, оставил бесценные по своей значимости зарисовки.

Последние годы жизни художника были очень тяжелыми. В 1932 году у Фердинанда Рущица случился приступ паралича, в результате которого он потерял речь и подвижность правой руки, но художник продолжал работать. Умер Фердинанд Рущиц в 1936 году в Богданово, похоронен на местном кладбище.

Память о знаменитом художнике хранят во многих странах, с которыми были связаны его жизнь и творчество. В Минске в его честь названа улица и установлена мемориальная доска, в Польше и Литве имя Фердинанда Рущица присвоено местам, где он жил и работал. На малой родине художника, в Богданово, его именем названа улица, здесь ежегодно проводится международный детский пленэр "Земля и небо Фердинанда".

К 150-летию со дня рождения Фердинанда Рущица издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" в серии "Художники земли белорусской" выпустило уникальное издание - фотоальбом "Земля и небо Фердинанда Рущица" о жизни и творчестве выдающегося белорусского художника, графика, театрального декоратора и педагога, яркого представителя реалистического направления в изобразительном искусстве.

5 ноября этого года в почтовом салоне "Белпочты" состоялось гашение почтовой марки к 150-летию со дня рождения Фердинанда Рущица. В церемонии принял участие министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей.

23 ноября в Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка "Фердинанд Рущиц (1870-1936). К 150-летию со дня рождения художника". На выставке представлены также работы художников из окружения Рущица. Один из разделов посвящен ученикам мастера - выдающимся белорусским художникам Петру Сергиевичу и Михаилу Севруку. Экспозицию дополнили произведения современных авторов.

До недавнего времени в собрании Национального художественного музея была только одна работа художника - "У костела" 1899 года. В ноябре 2019-го при содействии почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина были приобретены и переданы в дар музею еще три живописные работы раннего периода творчества Фердинанда Рущица. Увидеть экспонаты можно по 13 января 2021 года.

Фердинанд Рущиц - яркий представитель символизма в искусстве, соединивший традиции национальной живописи и западноевропейские тенденции, стоял у истоков формирования регионального (виленского, или западнобелорусского) искусства первой трети XX века, ключевая фигура художественной жизни региона в межвоенный период. Творческое наследие художника и сегодня привлекает внимание высоким профессионализмом и многогранностью таланта. 150-летие со дня рождения Фердинанда Рущица внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что свидетельствует о признании уникального таланта художника во всем мире.-0-