Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 мая 2019, Вс
+13°C
Сплошная облачность EUR 2.362
USD 2.109
RUB 3.2426
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск
Президент
По проблемным предприятиям необходимо разработать стратегии развития - Кочанова
Общество
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
Общество
Белорусские альпинисты приняли эстафету "Пламя мира" II Европейских игр
Спорт
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 80% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая
11:03 Общество
Футболисты "Слуцка" примут минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси
10:59 Спорт
Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года
10:52 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске
10:45 Регионы
Лимит эмиссии облигаций Банка развития увеличен на четверть
10:27 Экономика
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
10:15 Общество
ДОСЬЕ: К 200-летию со дня рождения создателя национальной оперы Станислава Монюшко
09:41 Культура
Музей океана в Минске приглашает на встречу с подводником-уроженцем Беларуси
09:28 Регионы
Посол Беларуси в Армении усматривает новый импульс в отношениях двух стран
09:26 Политика
В Березе на пожаре спасли десятилетнюю девочку
09:17 Происшествия
Дополнительный транспорт пустят в Минске 5-7 мая в направлении кладбищ
09:07 Регионы
Картина дня: рост ЗВР, знак о запрете курения и первые репетиции "Евровидения-2019"
09:00 Общество
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по футболу в Гродно: "Неман" и "Торпедо"-БелАЗ 0:0
23:59 Спорт
В США нашли автомобиль, который прошел 1,6 млн км без капремонта
23:29 Калейдоскоп
В Венесуэле разбился военный вертолет
22:59 В мире
Число погибших в результате циклона "Фани" в Индии увеличилось до 16
22:32 В мире
Специалисты продолжат контролировать несущие конструкции дома по ул. Широкой в Минске
21:49 Регионы
У острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8
21:29 В мире
Гомельчан приглашают на велопробег 5 мая
20:42 Регионы
Белорусские гимнастки успешно выступили в групповых упражнениях на турнире в Минске
20:28 Спорт
Все новости
Темы
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Посевная кампания Посевная кампания
День Победы День Победы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ДОСЬЕ: К 200-летию со дня рождения создателя национальной оперы Станислава Монюшко

Культура 05.05.2019 | 09:41

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения музыканта и дирижера, крупнейшего композитора своего времени Станислава Монюшко. Принято считать, что Монюшко - польский композитор, так как его род происходил из этнических белорусских территорий Подлясья и принадлежал к той части населения, которая исповедовала католическую веру и пользовалась польским языком. Однако многие произведения Монюшко были созданы и впервые поставлены на белорусской земле и наполнены белорусским колоритом.

Родился Станислав Монюшко 5 мая 1819 года в бывшем имении Убель Червенского района Минской области. В подростковом возрасте Станислав ощутил красоту и привлекательность белорусского фольклора: он с увлечением слушал и запоминал песни крестьян. Дом Монюшко всегда был наполнен творческой атмосферой, здесь собирались литераторы, музыканты, артисты, устраивались музыкальные вечера, которые организовывала мать Станислава - она была прекрасной певицей и блестяще играла на фортепиано.

Первоначальное музыкальное образование Станислав получил от матери, которая училась под руководством известного минского музыканта и композитора Франтишка Карафы-Корбута. Позже семья переехала в Минск, где будущий композитор начал заниматься музыкой под руководством дирижера и замечательного музыкального педагога Доминика Стефановича.

В семнадцатилетнем возрасте юноша учился в Берлинской певческой академии под руководством Карла Фридриха Рунгенхагена. Именно в Берлине были написаны и изданы первые произведения Монюшко: "Три песни" на тексты Адама Мицкевича и Первый струнный квартет. К этому же времени относится и создание им первых музыкально-сценических произведений и религиозной музыки.

Фото из архива БЕЛТА
Фото из архива БЕЛТА

В 1840 году, завершив образование, композитор переехал в Вильно, где женился на Александре Мюллер. Там он служил органистом в костеле святых Иоаннов, а также давал уроки фортепиано и композиции.

В виленский период Станислав Монюшко создал серию сборников под названием "Домашний песенник", в которые вошли вокальные произведения на сюжеты и тексты белорусских народных песен, переведенных на польский язык Яном Чечетом, Владиславом Сырокомлей, Адамом Мицкевичем и другими выдающимися поэтами.

"Домашние песенники". Фото Национальной библиотеки
"Домашние песенники". Фото Национальной библиотеки

С Беларусью связано и создание первых водевилей, музыкальных комедий и комических опер Станислава Монюшко. В 1834 году минскими любителями были поставлены "Конторские служащие", а в 1841 году они были показаны в Гродно. Через два года в Минске представили шуточный спектакль Монюшко "Лотерея".

Большая часть наследия Станислава Монюшко белорусского периода - это произведения на религиозную тематику. Четыре "Остробрамские литании" многие исследователи считают наивысшим достижением композитора в сфере религиозной музыки, написанной в белорусский период. Работал Монюшко и в таких жанрах, как кантата, симфоническая поэма. На либретто Винцента Дунина-Марцинкевича им написан "Рекрутский набор", "Соревнования музыкантов", "Волшебная вода".

Экспонаты музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Станислава Монюшко в городском поселке Смиловичи Червенского района.
Экспонаты музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Станислава Монюшко в городском поселке Смиловичи Червенского района.

В 1852 году в Минске при содействии Винцента Дунина-Марцинкевича и Константина Кжижановского была поставлена опера "Идиллия" ("Селянка"), в которой зазвучал белорусский язык. Фактически впервые с белорусской театральной сцены звучали национальные мелодии, поговорки, пословицы и крылатые выражения. Премьера этой комической оперы прошла с оглушительным успехом, но пьеса не понравилась властям, так как в ней критиковались некоторые явления феодальной действительности. Она была запрещена, хотя в Бобруйске, Слуцке, Несвиже и Глуске ее удалось поставить.

Большую популярность завоевала знаменитая опера "Галька", которая в первоначальной редакции прозвучала в концертном исполнении в 1848 году в Вильно, а в 1856 - в Минске.

В 1849 и 1856 годах Станислав Монюшко побывал в Санкт-Петербурге, где давал авторские концерты. Он был знаком с русскими композиторами Михаилом Глинкой, Александром Даргомыжским, Александром Серовым, которые высоко ценили его творчество.

Посвящение А. Даргомыжскоиму на рукописном экземпляре "Байки" С. Монюшко. Фото Нацбиблиотеки
Посвящение А. Даргомыжскоиму на рукописном экземпляре "Байки" С. Монюшко. Фото Нацбиблиотеки

В 1858 году Станислав Монюшко переехал в Варшаву. Там он стал дирижером и директором Большого театра, на сцене которого поставил ряд своих опер. Среди них - знаменитая "Галька" в новой 4-актовой версии, "Флис", богатство песенных и танцевальных мелодий которой взято из белорусского фольклора, оперы "Графиня" и "Вербум нобиле", которые засвидетельствовали зрелость оперного стиля композитора. Еще одна известная опера Станислава Монюшко "Страшный двор" была написана в 1865 году. Впервые в СССР она была поставлена в 1952 году Государственным театром оперы и балета Беларуси в переводе на белорусский язык Максима Танка.

Первая в Беларуси постановка оперы Станислава Монюшко "Verbum Nobile" на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. 2013г.
Первая в Беларуси постановка оперы Станислава Монюшко "Verbum Nobile" на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. 2013г.

В целом композитор создал 20 опер и оперетт, три балета, два реквиема, сотни песен, в том числе "Походную песню литвинов" на слова Владислава Сырокомли.

С 1864 года и до конца своих дней Монюшко был профессором Музыкального института в Варшаве. Последний раз он посетил Минск в том же 1864 году, когда был уже известным и уважаемым композитором. Умер Станислав Монюшко в 1872 году.

На протяжении всей жизни композитор поддерживал тесную связь с белорусскими музыкантами, оказывал им самую разностороннюю помощь в творческой деятельности. Долгое время он сам был учителем игры на фортепиано минской пианистки Горват, посылал разным издателям, в том числе Ференцу Листу, произведения талантливого композитора и пианиста из Минска Флориана Миладовского, писал статьи о своих соотечественниках - минском фортепианном и органном мастере Белявском, гродненской скрипачке Теофилии Юзефович, рецензировал их труды, в частности книгу Наполеона Орды "Грамматика музыки", помог получить музыкальное образование Камиле Марцинкевич, скрипачке Кригер и другим молодым талантам, организовывал их концерты.

В 1969 году в поселке Озерный Червенского района был основан музей Станислава Монюшко, а в 2017 году в городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области появилась музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству композитора.

В Музыкальной гостинной
В Музыкальной гостинной

Александр Данилов играет этюд Станислава Монюшко во время церемонии открытия гостиной
Александр Данилов играет этюд Станислава Монюшко во время церемонии открытия гостиной

3 сентября 2016 года в Минске состоялось торжественное открытие памятника создателям белорусской национальной классической оперы - композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу. Скульптурная композиция разместилась в сквере у ратуши на пл. Свободы. В честь Станислава Монюшко названы улицы во многих городах Польши, а также Минске, Гродно, Кривом Роге и Харькове.

Памятник Дунину-Марцинкевичу и Монюшко в Минске
Памятник Дунину-Марцинкевичу и Монюшко в Минске

Юбилейная дата - 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко - внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО.

В апреле этого года постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству композитора, открыта в городском поселке Смиловичи Червенского района, где находится дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко. Экспонаты размещены в двух музейных залах. Первая часть экспозиции рассказывает о детских и юношеских годах Станислава, проведенных в деревне Убеле. Вторая часть выставки посвящена учебе в Берлинской музыкальной академии, его более поздней работе в Вильно и Варшаве. Часть экспозиции повествует о дружбе Монюшко и Дунина-Марцинкевича, создании первой белорусской оперы "Идиллия" ("Селянка"), а также знакомит посетителей с оперным творчеством композитора.

Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко
Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко

Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко
Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко

Белорусская государственная академия музыки совместно с Польским институтом в Минске, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Беларуси и Краковской музыкальной академией 5-11 апреля провели Международный музыкальный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко.

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России открылась выставка Национального исторического музея Беларуси, на которой представлены копии рисунков Чеслава Монюшко - отца композитора: пейзажи, портреты родственников. Также в экспозицию вошли нотные сборники, афиши, фотографии постановок на сценах театров и произведения современных белорусских художников, созданные к юбилейной дате.

Министерство связи и информатизации 4 мая выпустило в обращение почтовую марку "200 лет со дня рождения Станислава Монюшко".

Виртуальный проект о жизни и творчестве композитора "Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины" представила Национальная библиотека Беларуси. Информационный ресурс позволяет изучить творческое наследие Монюшко и узнать о постановках на белорусской сцене. Пользователи могут ознакомиться с оцифрованными изданиями нотных документов второй половины XIX - начала XX века из фондов Национальной библиотеки, а также услышать фрагменты аудиозаписей произведений известного композитора в исполнении современных музыкантов. Проект реализован в рамках республиканского плана мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения композитора, которым предусмотрен и ряд других мероприятий.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
история, музыка, наследие
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Афиша выходного дня - МАЙ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.362 BYN 2.352 BYN 2.364 BYN
USD
2.109 BYN 2.1 BYN 2.109 BYN
RUB
3.2426 BYN 3.215 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Все видео

Фотоновости

Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Михаил Орда Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама в связи со смертью бывшего главы государства Ле Дык Аня
В Беларуси уточнен порядок прохождения военной службы и службы в резерве
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси в Армении усматривает новый импульс в отношениях двух стран
МИД Беларуси: Литва прибегает к безосновательным и лживым заявлениям в отношении БелАЭС
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти $7,6 млрд
Лимит эмиссии облигаций Банка развития увеличен на четверть
Почти Br11 млн направят на создание в НАН пилотных инновационных объектов
Происшествия
Фото Брестского областного управления МЧС В Березе на пожаре спасли десятилетнюю девочку
Суд вынес приговор по делу о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей
В Гродно грузовик выкатился на остановку: двое пострадавших
Общество
Фото из архива Минздрав определил требования к размещению знака о запрете курения
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
Регионы
Американский рэпер Wordsmith ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске
Афиша выходного дня: День Победы, Minsk Design Week 2019 и сырный фестиваль в Славгороде
Музей океана в Минске приглашает на встречу с подводником-уроженцем Беларуси
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Белорусские хоккеисты проиграли в овертайме Казахстану, но вернулись в элитный дивизион чемпионата мира
Футболисты "Слуцка" примут минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по футболу в Гродно: "Неман" и "Торпедо"-БелАЗ 0:0
Технологии
Фото BAE Systems В Великобритании испытали первый в мире самолет без подкрылков
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
На 30% мощнее: 3G-сеть velcom | A1 получила четвертую частоту
В мире
Тереза Мэй. Фото Getty Images Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года
В Венесуэле разбился военный вертолет
Число погибших в результате циклона "Фани" в Индии увеличилось до 16
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая
В США нашли автомобиль, который прошел 1,6 млн км без капремонта
ФОТОФАКТ: Города Мира. Рим
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия