ДОСЬЕ: К 200-летию со дня рождения создателя национальной оперы Станислава Монюшко

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения музыканта и дирижера, крупнейшего композитора своего времени Станислава Монюшко. Принято считать, что Монюшко - польский композитор, так как его род происходил из этнических белорусских территорий Подлясья и принадлежал к той части населения, которая исповедовала католическую веру и пользовалась польским языком. Однако многие произведения Монюшко были созданы и впервые поставлены на белорусской земле и наполнены белорусским колоритом.

Родился Станислав Монюшко 5 мая 1819 года в бывшем имении Убель Червенского района Минской области. В подростковом возрасте Станислав ощутил красоту и привлекательность белорусского фольклора: он с увлечением слушал и запоминал песни крестьян. Дом Монюшко всегда был наполнен творческой атмосферой, здесь собирались литераторы, музыканты, артисты, устраивались музыкальные вечера, которые организовывала мать Станислава - она была прекрасной певицей и блестяще играла на фортепиано.

Первоначальное музыкальное образование Станислав получил от матери, которая училась под руководством известного минского музыканта и композитора Франтишка Карафы-Корбута. Позже семья переехала в Минск, где будущий композитор начал заниматься музыкой под руководством дирижера и замечательного музыкального педагога Доминика Стефановича.

В семнадцатилетнем возрасте юноша учился в Берлинской певческой академии под руководством Карла Фридриха Рунгенхагена. Именно в Берлине были написаны и изданы первые произведения Монюшко: "Три песни" на тексты Адама Мицкевича и Первый струнный квартет. К этому же времени относится и создание им первых музыкально-сценических произведений и религиозной музыки.

Фото из архива БЕЛТА

В 1840 году, завершив образование, композитор переехал в Вильно, где женился на Александре Мюллер. Там он служил органистом в костеле святых Иоаннов, а также давал уроки фортепиано и композиции.

В виленский период Станислав Монюшко создал серию сборников под названием "Домашний песенник", в которые вошли вокальные произведения на сюжеты и тексты белорусских народных песен, переведенных на польский язык Яном Чечетом, Владиславом Сырокомлей, Адамом Мицкевичем и другими выдающимися поэтами.

"Домашние песенники". Фото Национальной библиотеки

С Беларусью связано и создание первых водевилей, музыкальных комедий и комических опер Станислава Монюшко. В 1834 году минскими любителями были поставлены "Конторские служащие", а в 1841 году они были показаны в Гродно. Через два года в Минске представили шуточный спектакль Монюшко "Лотерея".

Большая часть наследия Станислава Монюшко белорусского периода - это произведения на религиозную тематику. Четыре "Остробрамские литании" многие исследователи считают наивысшим достижением композитора в сфере религиозной музыки, написанной в белорусский период. Работал Монюшко и в таких жанрах, как кантата, симфоническая поэма. На либретто Винцента Дунина-Марцинкевича им написан "Рекрутский набор", "Соревнования музыкантов", "Волшебная вода".

Экспонаты музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Станислава Монюшко в городском поселке Смиловичи Червенского района.

В 1852 году в Минске при содействии Винцента Дунина-Марцинкевича и Константина Кжижановского была поставлена опера "Идиллия" ("Селянка"), в которой зазвучал белорусский язык. Фактически впервые с белорусской театральной сцены звучали национальные мелодии, поговорки, пословицы и крылатые выражения. Премьера этой комической оперы прошла с оглушительным успехом, но пьеса не понравилась властям, так как в ней критиковались некоторые явления феодальной действительности. Она была запрещена, хотя в Бобруйске, Слуцке, Несвиже и Глуске ее удалось поставить.

Большую популярность завоевала знаменитая опера "Галька", которая в первоначальной редакции прозвучала в концертном исполнении в 1848 году в Вильно, а в 1856 - в Минске.

В 1849 и 1856 годах Станислав Монюшко побывал в Санкт-Петербурге, где давал авторские концерты. Он был знаком с русскими композиторами Михаилом Глинкой, Александром Даргомыжским, Александром Серовым, которые высоко ценили его творчество.

Посвящение А. Даргомыжскоиму на рукописном экземпляре "Байки" С. Монюшко. Фото Нацбиблиотеки

В 1858 году Станислав Монюшко переехал в Варшаву. Там он стал дирижером и директором Большого театра, на сцене которого поставил ряд своих опер. Среди них - знаменитая "Галька" в новой 4-актовой версии, "Флис", богатство песенных и танцевальных мелодий которой взято из белорусского фольклора, оперы "Графиня" и "Вербум нобиле", которые засвидетельствовали зрелость оперного стиля композитора. Еще одна известная опера Станислава Монюшко "Страшный двор" была написана в 1865 году. Впервые в СССР она была поставлена в 1952 году Государственным театром оперы и балета Беларуси в переводе на белорусский язык Максима Танка.

Первая в Беларуси постановка оперы Станислава Монюшко "Verbum Nobile" на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. 2013г.

В целом композитор создал 20 опер и оперетт, три балета, два реквиема, сотни песен, в том числе "Походную песню литвинов" на слова Владислава Сырокомли.

С 1864 года и до конца своих дней Монюшко был профессором Музыкального института в Варшаве. Последний раз он посетил Минск в том же 1864 году, когда был уже известным и уважаемым композитором. Умер Станислав Монюшко в 1872 году.

На протяжении всей жизни композитор поддерживал тесную связь с белорусскими музыкантами, оказывал им самую разностороннюю помощь в творческой деятельности. Долгое время он сам был учителем игры на фортепиано минской пианистки Горват, посылал разным издателям, в том числе Ференцу Листу, произведения талантливого композитора и пианиста из Минска Флориана Миладовского, писал статьи о своих соотечественниках - минском фортепианном и органном мастере Белявском, гродненской скрипачке Теофилии Юзефович, рецензировал их труды, в частности книгу Наполеона Орды "Грамматика музыки", помог получить музыкальное образование Камиле Марцинкевич, скрипачке Кригер и другим молодым талантам, организовывал их концерты.

В 1969 году в поселке Озерный Червенского района был основан музей Станислава Монюшко, а в 2017 году в городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области появилась музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству композитора.

В Музыкальной гостинной

Александр Данилов играет этюд Станислава Монюшко во время церемонии открытия гостиной

3 сентября 2016 года в Минске состоялось торжественное открытие памятника создателям белорусской национальной классической оперы - композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу. Скульптурная композиция разместилась в сквере у ратуши на пл. Свободы. В честь Станислава Монюшко названы улицы во многих городах Польши, а также Минске, Гродно, Кривом Роге и Харькове.

Памятник Дунину-Марцинкевичу и Монюшко в Минске

Юбилейная дата - 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко - внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО.

В апреле этого года постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству композитора, открыта в городском поселке Смиловичи Червенского района, где находится дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко. Экспонаты размещены в двух музейных залах. Первая часть экспозиции рассказывает о детских и юношеских годах Станислава, проведенных в деревне Убеле. Вторая часть выставки посвящена учебе в Берлинской музыкальной академии, его более поздней работе в Вильно и Варшаве. Часть экспозиции повествует о дружбе Монюшко и Дунина-Марцинкевича, создании первой белорусской оперы "Идиллия" ("Селянка"), а также знакомит посетителей с оперным творчеством композитора.

Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко

Дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко

Белорусская государственная академия музыки совместно с Польским институтом в Минске, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Беларуси и Краковской музыкальной академией 5-11 апреля провели Международный музыкальный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко.

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России открылась выставка Национального исторического музея Беларуси, на которой представлены копии рисунков Чеслава Монюшко - отца композитора: пейзажи, портреты родственников. Также в экспозицию вошли нотные сборники, афиши, фотографии постановок на сценах театров и произведения современных белорусских художников, созданные к юбилейной дате.

Министерство связи и информатизации 4 мая выпустило в обращение почтовую марку "200 лет со дня рождения Станислава Монюшко".

Виртуальный проект о жизни и творчестве композитора "Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины" представила Национальная библиотека Беларуси. Информационный ресурс позволяет изучить творческое наследие Монюшко и узнать о постановках на белорусской сцене. Пользователи могут ознакомиться с оцифрованными изданиями нотных документов второй половины XIX - начала XX века из фондов Национальной библиотеки, а также услышать фрагменты аудиозаписей произведений известного композитора в исполнении современных музыкантов. Проект реализован в рамках республиканского плана мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения композитора, которым предусмотрен и ряд других мероприятий.-0-