Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" представит Елизавета Мисникова. Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом эфире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

14-летняя Елизавета исполнила в финале песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.

Мисникова: участие в детском "Евровидении" было моей давней мечтой "Это было моей мечтой. Я участвовала в национальном отборе три раза и не попадала в десятку. Но вот я попала в десятку и я номер один", - рассказала Елизавета Мисникова.

Победитель получила специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".

Финальное шоу проходило в студии "600 метров" медиахолдинга. На этот раз за путевку на детское "Евровидение-2019" соревновались исключительно девочки. Вместе с Елизаветой в гала-концерте выступили: Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-