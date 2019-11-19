Елизавета Мисникова выступит на детском "Евровидении" под номером 7

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" в Гливице Елизавета Мисникова выступит под номером 7. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила юная исполнительница.

Накануне в Силезском театре в Катовице прошла церемония открытия международного песенного конкурса. Белорусская представительница появилась на красной ковровой дорожке в сопровождении своего балета и главы делегации. Самым интригующим моментом церемонии стала стала жеребьевка. Стало известно, что откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой.

"Очень много приятных моментов в моей жизни связано с цифрой 7. Поэтому, считаю, что этот номер для меня станет счастливым", - отметила Елизавета Мисникова. По словам юной исполнительницы, сегодня у нее первая репетиция, а вечером - вечеринка в Евроклубе.

Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Прямую трансляцию грандиозного песенного форума в 18.00 начнут телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-