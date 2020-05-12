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Культура
12 мая 2020, 09:18

"Евровидение-2020" состоится в формате онлайн-концертов и специального шоу

Новости темы "Евровидение-2020"
Little Big готова представить Россию на "Евровидении" в 2021 году
Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Евровидение-2020", отмененное из-за коронавируса, состоится в виде онлайн-концертов. Они будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая. А в день финала, 16 мая, готовится специальное шоу, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Онлайн-концерты Eurovision Song Celebration ("Чествование песен "Евровидения") пройдут вместо полуфиналов 12 и 14 мая, а шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет") - 16 мая, в день, когда должен был состояться финал крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире. Такое решение еще в апреле приняли организаторы - Европейский вещательный союз и пул из трех телекомпаний Нидерландов. Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение-2020" отменили, а в здании арены в Роттердаме разместили госпиталь для лечения больных COVID-19.

12 мая, когда было запланировано проведение первого полуфинала конкурса, на официальном канале "Евровидения" в YouTube можно будет увидеть первый концерт. Он начнется в 22.00 по московскому времени. Видео песен стран-участниц будут показаны в том порядке, в котором исполнители вышли бы на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy. Клипы российской группы Little Big и белорусского дуэта Val будут показаны в первой части двухчасового концерта, а украинской группы Go_A - во второй.

Организаторы обещают не просто трансляцию видео песен участников, но и различные сюрпризы. Кроме того, в преддверии онлайн-концертов Европейский вещательный союз призвал поклонников записать свою версию песен участников этого года. Фрагменты из присланных фанатами видео будут показаны вместо традиционного для конкурса повтора отрывков выступлений исполнителей. При этом, подчеркивают организаторы, зрительского голосования во время онлайн-трансляции не будет.

Концерт Europe Shine A Light пройдет в Хилверсюме 16 мая. Его будут транслировать все страны - участницы "Евровидения-2020". "Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами", - объяснил идею концерта его исполнительный продюсер Ситсе Баккер. Он призвал сделать шоу незабываемым моментом в истории "Евровидения".

В этом помогут не только победители прошлых конкурсов швед Монс Зелмерлёв, израильтянка Нетта Барзилай, Мария Шерифович из Сербии и победитель прошлого года, голландец Дункан Лоренс. Участники нынешнего "Евровидения" по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light, а фанаты - в едином виртуальном хоре What's another year. С ней двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл "Евровидение" в 1980 году.-0-

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