Фестиваль фильмов для детей "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киноконкурс "Лістападзік" XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" открылся сегодня в кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

"От имени Министерства культуры я поздравляю всех с замечательным праздником - открытием киноконкурса "Лістападзік", - сказал во время церемонии открытия первый заместитель министра культуры Валерий Громада. - Слоган фестиваля "Кино - симфония единства" напрямую созвучен с тем, что в Беларуси 2021-й объявлен Годом народного единства, который объединяет в себе лучшие ценности, моральность и духовность наших людей. В этом году сформирована замечательная семейная и детская программа, желаю всем приятного просмотра".

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран также поздравил участников и зрителей с началом фестиваля и отметил, что "Лістападзік" всегда славился дружной, теплой и уютной атмосферой. "Мы благодарим режиссеров, актеров, мультипликаторов, художников за то, что они нам дарят добрые минуты во время просмотра таких замечательных картин, на которых росли мы и будет расти подрастающее поколение. Большое спасибо режиссерам, что дарят такие фильмы, на которых мы совершенствуемся и понимаем, насколько важна доброта, человечность и взаимопонимание", - подчеркнул он.

Всего зрители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" увидят 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России.

"Всю неделю мы приглашаем вас в путешествие по миру кино. Мы, взрослые, делаем все, чтобы у нас не было войны и чтобы страны дружили между собой. Этот фестиваль и мультфильмы - замечательный подарок для ребят. Хочу пожелать, чтобы вы были здоровыми и радостными, чтобы ваши родители не огорчались, заглядывая к вам дневники, и, конечно же, счастливого детства", - добавил генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.

Фестиваль открыли анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" сегодня пройдут показы еще восьми анимационных фильмов: "Бу!", "Я тайну ў глыбiнi душы хаваю", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя", "Даже мыши попадают в рай".

Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавляет популярная актриса театра и кино заслуженная артистка Украинской ССР, заслуженная артистка России вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук. Оценивает работы участников также режиссер Александр Ленкин и директор киностудии "Грузия фильм" Хатуна Хундадзе. В состав совета юных кинокритиков вошли Гарардас Сенюцас, Вероника Гапанович, Артем Зайцев, Екатерина Летецкая, Артем Лученок и Полина Шульга.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Фото Павла Орловского