Финалисты нацотбора на "Евровидение-2020" станут гостями эфира "Радиус FM"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На волнах радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус FM" с сегодняшнего дня слушателей ожидают встречи со всеми двенадцатью финалистами национального отбора на "Евровидение-2020" в Роттердаме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к финальному этапу нацотбора на евровизийный песенный форум. И еще одним подарком фанатам конкурса станет череда интервью со всеми участниками грядущего гала-концерта, на котором в режиме реального времени выберут официального представителя Беларуси на международном конкурсе, - рассказали в пресс-службе. - Уже с сегодняшнего дня финалисты станут гостями программы "В теме", которая выходит на "Радиус FM" по будням с 14.00 до 14.30. В эфире прозвучат не только конкурсные композиции, но и рассказы и комментарии от самих артистов".

Как сообщалось ранее, финал национального отбора пройдет 28 февраля. Ведущими концерта будут шоумен, телеведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин и представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017", певица Хелена Мерааи. Прямую трансляцию шоу традиционно будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании.

Финалисты нацотбора были определены 27 января. На финишную прямую вышли: Анастасия Гламозда ("Burning again"), Дарья Хмельницкая ("On Fire"), AURA ("Барані свае"), VAL ("Да вiдна"), Анжелика Пушнова ("True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down"), Саша Захарик ("Rocky Road"), КейСи ("Chili Pepper"), Ян Ярош ("Fire"), Анастасия Развадовская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Анастасия Малашкевич ("Invisible"). Согласно жеребьевке, откроет гала-концерт NAPOLI, а под завершающим, 12-м номером выступит VAL.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовку и проведение национального отбора осуществляют Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором.-0-