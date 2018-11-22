ФОТОФАКТ: Балет "Спящая красавица" показали на фестивале в Витебске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" 22 ноября во время XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) состоялся показ балета "Спящая красавица" академического театра "Киев модерн-балет" (Украина).
"Спящая красавица" хореографа Раду Поклитару рассказывает о человеческом бытии, вечных моральных принципах. Новая история привела короля к настоящей любви не через сто лет, а через восемь столетий, а в королевском дворце поселились удивительные сказочные герои.
Организатором фестиваля является Центр культуры "Витебск". Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Большой театр Беларуси.-0-
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