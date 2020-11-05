ФОТОФАКТ: Выставка инситного искусства открылась в Витебске

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее и областном методическом центре народного творчества открылась VI Национальная выставка инситного искусства INSITUS - 2020, посвященная 380-летию со дня рождения резчика и печатника, создателя "Библии для народа" Василия Кореня. Главными темами выставки стали арткнига и синтез визуального образа и слова в непрофессиональном изобразительном искусстве. -0-

Фото Александра Хитрова

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