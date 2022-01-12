Герои Marvel, якутское кино, русские в космосе - что покажут в кинотеатрах Минска в 2022 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От якутского авторского кино и фильма, снятого в космосе, до голливудских супергеройских саг - первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Дюльдя рассказала об ожидаемых премьерах 2022 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Ближайшие ожидаемые голливудские картины: детектив "Смерть на Ниле" (с 10 февраля), "Бэтмен" (с 3 марта), приквел серии фильмов о Гарри Поттере "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (7 апреля). И в мае ожидается еще одна картина из вселенной Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В кинопрокате Минска на 2022 год планируются показы и ожидаемых российских новинок, в том числе и нашумевшей картины "Вызов", некоторые съемки для которой проходили в космосе.

В феврале выйдет режиссерский проект Алексея Пиманова по сценарию братьев Пресняковых "11 молчаливых мужчин" - историческая спортивная драма о советских футболистах. Растет зрительский интерес к якутскому кино, поэтому ожидаются достойные сборы от показов художественного фильма "Нуучча" режиссера Владимира Мункуева (обладатель Гран-при в секции "Восток-Запад" Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2021 году и приза за режиссуру на фестивале "Кинотавр").

В марте на экраны выйдет очередная экранизация "Ампир V" по произведению Виктора Пелевина. В апреле зрителя ждет экранизация произведения Алексея Иванова "Сердце Пармы".

Что касается фильмов к нескольким годовщинам (Сталинградской битвы, 140 лет со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа), предполагаются показы в сети кинотеатров к памятным датам. Все зависит от того, какие картины предложат дистрибьюторы, та же киностудия "Беларусьфильм".

"Мы стараемся максимально выпустить все мировые премьеры и новинки. Понятно, что не можем взять все релизы - у нас только 24 экрана. Но стараемся выбрать все самое ожидаемое", - отметила Ольга Дюльдя.

При этом она уверена, что интерес к просмотру кино на больших экранах не пропадет даже в условиях пандемии. Сеть кинотеатров отмечает рост посещаемости в сравнении с 2020 годом.

В 2021 году кинотеатры "Октябрь" и "Комсомолец" оснастили новыми 4K-проекторами. Это, как отметила Ольга Дюльдя, позволит зрителю еще больше насладиться эффектом присутствия и полностью погрузиться в происходящее на экране.-0-