Хореограф: задача постановочной группы "Пер Гюнт" - быть актуальными для зрителя

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача постановочной группы спектакля "Пер Гюнт" - быть актуальными для зрителя. Об этом журналистам рассказал балетмейстер-постановщик Большого театра Беларуси Сергей Микель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из основных задач, которую я ставил перед собой, - не отклоняться от пьесы Генрика Ибсена, поэтому спектакль максимально близок к оригинальному сюжету. Все главные герои пьесы норвежского классика у нас присутствуют, также в спектакле есть и мифологические, фантастические персонажи. Генрик Ибсен, глубоко погружаясь в историю, стремился быть остросовременным. Поэтому еще одна цель нашей постановочной группы - актуальное прочтение материала", - рассказал Сергей Микель.

По словам хореографа, подготовка спектакля началась еще в начале прошлого театрального сезона, но из-за пандемии постановочная группа была вынуждена приостановить репетиции. "Во время паузы главной трудностью стало не утратить наработки, которые уже были сделаны", - отметил балетмейстер.

В спектакле помимо сольных партий присутствует много массовых сцен с участием кордебалета. "Когда репетиционный процесс возобновился, каждый день приходилось выдавать новый материал, необходимо было приложить много усилий и продуктивно провести репетиции", - подчеркнул Сергей Микель.

"Будем надеяться, что сегодня и завтра на премьерные показы придут позитивные и доброжелательные зрители, а сам спектакль будет долго жить на этой сцене", - добавил он.

Премьера балета "Пер Гюнт" на музыку Эдварда Грига и по мотивам драмы Генрика Ибсена состоится 8 и 9 сентября на сцене Большого театра Беларуси.-0-