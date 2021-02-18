Именно из книг мы почерпнули для себя самые важные идеи и постулаты в жизни - Рыженков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно из книг мы почерпнули для себя самые важные идеи и постулаты в жизни, заявил сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время открытия XXVIII Минской книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для всех нас это праздник. Мы любим книгу и именно из нее почерпнули для себя самые важные идеи и постулаты в жизни. Рад приветствовать сегодня здесь представителей посольств, которые вместе с нами разделяют этот праздник. Хочется сказать, что наш книжный фестиваль отличает то, что за время своего существования мы ни разу не прервались. Исключением не стал и этот, достаточно напряженный с точки зрения пандемии, год. Мы себе не могли позволить остаться без праздника. С нетерпением его ждали, чтобы ознакомиться со своими новинками и новинками наших друзей, а нашим гостям показать, на что способны издательства нашей страны", - отметил Максим Рыженков.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представят Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места проведения на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-

Фото Оксаны Манчук