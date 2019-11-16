Инклюзивный спектакль "Маленький принц" покажут 17 ноября на сцене Дома литератора

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 16 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:30 Спортивный самолет разбился в Чехии В мире
22:21 Минское "Динамо" проиграло дома омскому "Авангарду", упустив победу за 12 секунд до финальной сирены Спорт
22:00 Российские футболисты на своем поле крупно проиграли бельгийцам в квалификации Евро-2020 Спорт
21:55 Известные румынские музыканты выступят в Белгосфилармонии 18 ноября Культура
21:51 МЧС запустило конкурс на создание безопасной пепельницы Общество
21:46 БГК имени Мешкова проиграл "Веспрему" в Лиге чемпионов Спорт
21:41 Инклюзивный спектакль "Маленький принц" покажут 17 ноября на сцене Дома литератора Культура
21:23 Более 35% белорусов досрочно проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей Политика
21:18 Истребитель МиГ-29К разбился в Индии В мире
20:25 Наблюдатель от СНГ: работа нашей миссии в Беларуси строится на принципах гласности и прозрачности Политика
20:01 Представитель ФПБ: корректное наблюдение за процессом выборов - основная задача общественного контроля Регионы
19:57 Стефанос Циципас в двух сетах разобрался с Роджером Федерером и стал первым финалистом итогового турнира АТР Спорт
19:52 Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд В мире
19:19 Высокая активность избирателей демонстрирует отношение к происходящему в стране - наблюдатель от СНГ Политика
19:03 Футболисты сборной Шотландии победили Кипр в квалификации Евро-2020 Спорт
18:45 Скандальное поведение некоторых наблюдателей на участках идет вразрез с принципами ОБСЕ - эксперт Общество
18:22 Двоих главарей ИГ ликвидировали в Ираке В мире
18:12 Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" проиграили "Гранольерсу" в 1/16 финала Кубка вызова Спорт
18:12 Минчанин добивался от начальника зарплаты с помощью молотка Происшествия
18:03 Лебедев: задача миссии СНГ - наблюдать за выборами, а не давать оценку политической ситуации в стране Политика
18:00 На места в Палате представителей претендуют 513 кандидатов Политика
17:51 Добрынина: мнение одного наблюдателя не способно отразить общую картину выборов Политика
17:44 Волейболистки "Минчанки" добились домашней победы над красноярским "Енисеем" в 5-м туре российской суперлиги Спорт
17:40 Доля собственных доходов местных бюджетов в январе-сентябре в среднем составила 78,2% Экономика
17:39 Рапота: у каждого избирателя должна быть возможность сделать осознанный выбор Политика
17:38 Дапкюнас и глава миссии ШОС обсудили организацию международного наблюдения за выборами в парламент Политика
17:32 Голландские конькобежцы Ирен Вюст и Йоррит Бергсма первенствовали на этапе КМ в Минске Спорт
17:12 При взрыве в Сирии погибли 15 человек В мире
16:28 Объявлены победители фотопремии Nature Photographer of the Year 2019 Калейдоскоп
16:18 Игнат Головатюк стал 14-м в группе А на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске Спорт
Все новости
Все новости
Культура
16 ноября 2019, 21:41

Инклюзивный спектакль "Маленький принц" покажут 17 ноября на сцене Дома литератора

Фото "Минск-Новости"
Фото "Минск-Новости"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный спектакль "Маленький принц", поставленный по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери, представит 17 ноября на сцене Дома литератора в Минске детский театр-студия "Радость" для детей-инвалидов и сирот при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА его основатель и руководитель Александр Жданович.

В постановке задействованы восемь актеров - дети с особенностями психофизического развития. "Они имеют разные заболевания: синдром Дауна, умственную отсталость, детский церебральный паралич. Мы их называем детьми, хотя среди них есть и двадцатилетние, и тридцатилетние, но они по сути дети, как и герои сказки Экзюпери. Эта история о них, ребята, которые играют в постановке, и есть Маленькие принцы. Это люди, которые никогда не повзрослеют. Но они сохраняют лучшие качества души", - отметил Александр Жданович.

По его словам, зрители получат опыт, который в жизни может пройти мимо них. "Если бы в свое время я не познакомился с этими ребятами, моя жизнь внешне бы не изменилась, но особое ощущение этой жизни, яркие краски, опыт, глубина - все это прошло бы мимо. Я бы так и не узнал, что есть такие чудесные замечательные люди", - сказал руководитель театра-студии.

Александр Жданович тепло отзывается об участниках спектакля: "Мне с ними хорошо, потому что они такие, какие есть. Дети не носят масок в отличие от взрослых. Они хотят видеть тебя настоящего. Рядом с ними уходит все напряжение, будто находишься возле реки".

Руководитель детского театра-студии признается, что не думает о постановке как о спектакле. "У нас очень камерная, тихая, построенная на прямом общении с залом встреча друг с другом. Общество еще достаточно мало знает об этих ребятах. Хочется, чтобы на них смотрели, помогали им чувствовать их нужность. Желаю зрителям, пришедшим в зал, увидеть, насколько дети талантливые, понять, что они тоже личности, что они - Маленькие принцы", - подчеркнул Александр Жданович. Он добавил, что такая творческая работа позволяет детям расширить жизненный горизонт, который достаточно сужен рамками болезни.

Собранные на спектакле средства пойдут на поддержку подопечных благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети театр
Новости рубрики Культура
Фото из архива Известные румынские музыканты выступят в Белгосфилармонии 18 ноября
Фото infox.ru Печать полоцкого епископа XII века нашли в Пскове
Фото из архива "Славянские театральные встречи" соберут в Гомеле творческие коллективы из четырех стран
Фото из архива Коласовский театр подготовил премьеру комедии о семейных отношениях
Фото из архива В Национальной библиотеке Беларуси пройдет Неделя книги Ирана
Часовня-усыпальница в Закозеле Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе
Главное
На места в Палате представителей претендуют 513 кандидатов
Высокий интерес избирателей обязывает организаторов выборов работать очень ответственно - Мясникович
Ипатов о провокациях наблюдателей: их задача - гражданский контроль без помех комиссиям и нарушений прав избирателей
Гайдукевич: не надо раскачивать спокойную страну и через социальные сети созывать молодежь
Топ-новости
Более 35% белорусов досрочно проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей
В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
Садохо: указ о поддержке экспорта - возможность для частного бизнеса выйти на зарубежные рынки
Опустились до перехода на личности и шантажа - зампред избирательной комиссии прокомментировала резонансный случай в Могилеве
Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря
Автобусный маршрут, подъемник для инвалида, шлагбаум - с чем минчане обращались на прямую линию Сивака
Торговых советников зарубежных диппредставительств ознакомят с возможностями для бизнеса в Беларуси
Форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" пройдет в Москве 20-21 ноября
В каждом регионе Беларуси 17 ноября будут работать около 50 наблюдателей СНГ
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
БелАЗ с начала года экспортировал около 93% продукции
Беларусь и ЕИБ согласовали модальности подписания двусторонних документов
Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области
РЕПОРТАЖ: "Без села никуда" - Герой Социалистического Труда Алексей Байков
Около 24 тыс. деревьев посадили в Витебской области во время экологической акции
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.