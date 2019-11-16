Инклюзивный спектакль "Маленький принц" покажут 17 ноября на сцене Дома литератора

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный спектакль "Маленький принц", поставленный по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери, представит 17 ноября на сцене Дома литератора в Минске детский театр-студия "Радость" для детей-инвалидов и сирот при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА его основатель и руководитель Александр Жданович.

В постановке задействованы восемь актеров - дети с особенностями психофизического развития. "Они имеют разные заболевания: синдром Дауна, умственную отсталость, детский церебральный паралич. Мы их называем детьми, хотя среди них есть и двадцатилетние, и тридцатилетние, но они по сути дети, как и герои сказки Экзюпери. Эта история о них, ребята, которые играют в постановке, и есть Маленькие принцы. Это люди, которые никогда не повзрослеют. Но они сохраняют лучшие качества души", - отметил Александр Жданович.

По его словам, зрители получат опыт, который в жизни может пройти мимо них. "Если бы в свое время я не познакомился с этими ребятами, моя жизнь внешне бы не изменилась, но особое ощущение этой жизни, яркие краски, опыт, глубина - все это прошло бы мимо. Я бы так и не узнал, что есть такие чудесные замечательные люди", - сказал руководитель театра-студии.

Александр Жданович тепло отзывается об участниках спектакля: "Мне с ними хорошо, потому что они такие, какие есть. Дети не носят масок в отличие от взрослых. Они хотят видеть тебя настоящего. Рядом с ними уходит все напряжение, будто находишься возле реки".

Руководитель детского театра-студии признается, что не думает о постановке как о спектакле. "У нас очень камерная, тихая, построенная на прямом общении с залом встреча друг с другом. Общество еще достаточно мало знает об этих ребятах. Хочется, чтобы на них смотрели, помогали им чувствовать их нужность. Желаю зрителям, пришедшим в зал, увидеть, насколько дети талантливые, понять, что они тоже личности, что они - Маленькие принцы", - подчеркнул Александр Жданович. Он добавил, что такая творческая работа позволяет детям расширить жизненный горизонт, который достаточно сужен рамками болезни.

Собранные на спектакле средства пойдут на поддержку подопечных благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского.-0-