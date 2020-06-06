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Культура
06 июня 2020, 09:49

Известный белорусский драматург Алексей Дударев отмечает 70-летие

Алексей Дударев. Фото из архива
Алексей Дударев. Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский драматург, автор знаменитых "Белых рос" и "Рядовых" Алексей Дударев празднует сегодня 70-летие.

Алексей Ануфриевич Дударев родился 6 июня 1950 года в деревне Клены Дубровенского района Витебской области в крестьянской семье. Учился в Новополоцком профессионально-техническом училище нефтяников, некоторое время работал на заводе.

В 1972 году поступил на театральный факультет Белорусского театрально-художественного института, который окончил в 1976 году. В том же году был приглашен в Белорусский республиканский театр юного зрителя и с 1978 по 1983 год руководил литературной частью театра. С 1991 по 2002 год Алексей Дударев являлся главным редактором журнала "Мастацтва", в 2001 году стал художественным руководителем театра-студии "Вольная сцена" при Союзе театральных деятелей Беларуси, с 2003 по 2013 год был художественным руководителем Драматического театра Белорусской армии. С 1992 года возглавляет Белорусский союз театральных деятелей.

Литературной деятельностью Алексей Дударев начал заниматься во время работы в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Писал рассказы, пьесы, сказки, которые вошли в 1979 году в книгу прозы начинающего писателя "Святая птушка". В том же году книга вышла на русском языке в Москве и стала очень популярной. В произведениях писатель поднимал морально-этические и духовные проблемы современников, в особенности сельских жителей, писал про близкие каждому реалии. Критики сравнивали дударевских персонажей-чудаков с "чудиками" Василия Шукшина.

Написанная в 1979 году пьеса "Выбор" стала первым драматургическим произведением Алексея Дударева, в ней автор выступил против упрощенного понимания героизма. В 1982 году за эту пьесу и книгу "Святая птушка" Алексей Дударев был награжден премией Ленинского комсомола Беларуси.

Дударева неслучайно называют мастером простых историй, в которых в то же время отражены серьезные проблемы обычных людей. В пьесах "Порог" (1981), "Вечер" (1983) и других автор исследует человеческую мораль и этику, размышляет над проблемами алкоголизма, духовной разрухой, судьбами жителей бесперспективных деревень, а также тех, кого жизнь бросила на дно. Чернобыльской трагедии посвящена пьеса "Отчуждение" (1994). Парадоксы нашего времени отражены в комедии "Принц Мамабук" (1999).

Значительное место в творчестве драматурга занимает тема Великой Отечественной войны. Настоящим событием в театральной жизни второй половины 1980 годов стала пьеса "Рядовые", в которой писатель поднял вопрос, чем была война для каждого рядового ее участника. Произведение в 1984 году было отмечено премией Всесоюзного Ленинского комсомола, а в 1985 году - Государственной премией СССР.

К теме Великой Отечественной войны Дударев возвращался и в начале ХХІ века. К 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков он написал пьесу "Ты помнишь, Алеша…", посвященную обороне Могилева в первые дни войны. Спектакль был поставлен в Драматическом театре Белорусской армии. За написанный по пьесе сценарий фильма "Днепровский рубеж" (2009) драматург был удостоен премии за лучший сценарий художественного фильма на конкурсе, объявленном киностудией "Беларусьфильм". Заметный вклад в разработку военной тематики внесла и пьеса Алексея Дударева "Не покидай меня…" (2005).

На протяжении всей свой творческой деятельности Алексей Дударев проявлял интерес к историческому прошлому Беларуси. Яркие характеры и образы исторических личностей отражены в пьесах "Князь Вітаўт" (1997), "Чорная панна Нясвіжа" (1998), "Палачанка" (2000), "Крыж" (2000), "Усяслаў Чарадзей" (2001). За написание исторических пьес, поставленных на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, в 2001 году Алексею Дудареву была присуждена специальная премия Президента Беларуси.

По сценариям Дударева сняты 16 фильмов, в том числе знаменитые "Белые Росы" (1983), "Осенние сны" (1987), "Брестская крепость" (2010, в коллективе авторов). В 2002 году за сценарий фильма "Белые росы", а также за пьесы "Порог", "Вечер", "Рядовые", "В сумерках", "Чорная панна Нясвіжа" писатель получил премию Союзного государства России и Беларуси в области литературы и искусства. В 2014 году по пьесе Дударева был снят фильм "Белые росы. Возвращение".

Алексей Дударев - заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Его по праву называют живым классиком. Современную драматургию невозможно представить без его творчества. Имя Алексея Дударева на афишах всех театров республики. Его пьесы ставятся на сценах многих театров дальнего и ближнего зарубежья. Все написанное, поставленное и экранизированное Дударевым входит в золотой фонд белорусского искусства.

В настоящее время Алексей Дударев находится на пенсии, много времени проводит с семьей на даче. У Алексея Ануфриевича есть сын Максим и дочь Алеся, подрастают внуки Арсений и Андрей, внучка Иоанна.-0-

"Беларусь 3" готовит тематический эфир к юбилею Алексея Дударева"Беларусь 3" готовит тематический эфир к юбилею Алексея Дударева
Заслуженный деятель искусств Беларуси Алексей Дударев 6 июня отметит 70-летие.

"Культура" отметит юбилей Дударева в радиоэфире"Культура" отметит юбилей Дударева в радиоэфире
Любители театра в субботней программе "Радиотеатр. Лучшее" в 10.30 услышат первую часть радиоверсии спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы "Порог" по одноименной пьесе драматурга.

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