Коласовский театр покажет премьеру с песнями о войне

7 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа сегодня состоится премьера музыкального вечера "Кто тебя выдумал..." Песни кино". Артисты исполнят для зрителей песни из кинофильмов "Доживем до понедельника", "Д'артаньян и три мушкетера", "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Девчата", "Белые росы", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего" и многих других, сообщили БЕЛТА в театре.

"Артистки Светлана Жуковская и Наталья Аладко создают на камерной сцене постановку, насыщенную исключительно лирической атмосферой. Многие фильмы известны не только игрой знаменитых актеров и яркими сюжетами, но и чудесными песнями. Мелодии, которые приходят к нам с телеэкранов, остаются в памяти надолго, искренне трогают душу, рождают желание петь", - отметили в Коласовском театре. Сценография и костюмы - Светланы Макаренко. Музыкальное оформление Александра Криштафовича, концертмейстер - Алена Парфенова.

На музыкальном вечере хорошо знакомые хиты будут сопровождаться запоминающимся драматическим сюжетом. На камерной сцене - съемочная площадка музыкального телепроекта. Участники - солисты из разных культурных городских учреждений. Они хорошо знают друг друга и все желают исполнить любимые произведения перед камерой. "В горячей креативной атмосфере возникают споры, выяснение отношений, раздел творческой территории... Но напоследок всех, конечно, объединит песня, нежно окутает героев теплотой и любовью. Безусловно, подпевать разрешено и даже необходимо!", - отметили в учреждении.

В спектакле заняты Наталья Аладко, Ульяна Атясова, Евгений Береснев, Артем Блохин, Светлана Жуковская, Дмитрий Коваленко, Ксения Каминская, Светлана Суходолова и Юрий Цвирко.-0-