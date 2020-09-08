Концертный сезон в Брестском театре драмы откроет юбилейный вечер Александра Сосновского

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. XXIX концертный сезон в Брестском академическом театре драмы откроется 29 сентября юбилейным творческим вечером дирижера симфонического оркестра Александра Сосновского, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по информации и организации зрителя БАТД Екатерина Казберович.

В программе вечера заявлены увертюра к опере "Волшебная флейта" и концерт №23 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, а также увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского. Вместе с оркестром выступит специальный гость - лауреат международных конкурсов, профессор академии музыки Чжэнчжоуского университета пианист Андрей Сикорский.

"На концерте будут звучать два гения - Моцарт и Чайковский, это было принципиальным для меня решением. Выбрать можно многое в море музыки, но для меня эти два великих композитора стоят особняком. Моцарт - как самый гениальный композитор всех времен и народов, и Чайковский - величина нашей славянской стороны, музыку которого играют во всем мире и которая не потеряла своего значения", - сказал Александр Сосновский.

За дирижерским пультом симфонического оркестра БАТД он стоит без малого 22 года. За это время коллектив под его руководством презентовал слушателям около 400 программ, ни одна из которых не повторялась: "Вечер французской музыки", цикл программ "Для всей семьи", "Музыка советского и зарубежного кино", "Молодые таланты Беларуси", музыкальные опен-эйры. Оркестр театра практически ежегодно участвует в международном фестивале "Январские музыкальные вечера". На одной сцене с коллективом выступали многие известные скрипачи и пианисты - Игорь Оловников, Тимур Сергееня, Артем Шишков, Влада Бережная.

Первый в новом музыкальном сезоне концерт посвящен 65-летию маэстро. "Это не такая уж и большая дата, но таким образом ты держишь своего рода отчет перед слушателем. А поскольку мы люди творческие, это одновременно придает и какой-то импульс развитию", - отметил Александр Сосновский.-0-