"Лістапад" продолжает открывать новые имена и фильмы - член жюри

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" продолжает открывать новые имена и фильмы. Об этом заявила журналистам член жюри конкурса "Молодость на марше" российский продюсер Катерина Филиппова, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: кинофестиваль "Лiстапад" занимает особое место в современной культуре Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Форум открывается сегодня в Минске. В этом году он пройдет под слоганом "К радости". "Я испытываю радость от того, что появляются новые имена и фильмы. Изучив программу конкурса "Молодость на марше", членом жюри которого являюсь, уверена, меня ждет много интересного и нового", - рассказала Катерина Филиппова.

Как отметил член жюри конкурса национальных киношкол, белорусский продюсер Константин Воробей, для него большая радость, когда у молодых кинематографистов появляется возможность высказаться на темы, которые их волнуют. "Они совершают первые попытки найти себя, свой стиль, свое видение проблематики, которую поднимают. Я очень рад, что буду членом жюри конкурса национальных киношкол, потому что именно в нем смогу познакомиться с работами, возможно дебютными, тех, кто сейчас учится или недавно закончил учиться. Это очень ценный опыт", - добавил он.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Будут показаны 154 фильма из 50 стран. Впервые на фестивале представлены картины из Судана и Сенегала. Лентой открытия кинофорума станет болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов "Молодость на марше"), документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол), конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк", национального конкурса (включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы).

В основном конкурсе игрового кино в этом году участвуют 12 картин, в том числе одна из главных сенсаций последнего Венецианского кинофестиваля - фильм Валентина Васяновича из Украины "Атлантида". В конкурсе дебютных фильмов "Молодость на марше" также представлено 12 картин, на конкурс документального кино заявлено 13 фильмов.

Показы фильмов национального конкурса XXVI ММКФ "Лістапад" пройдут 5-7 ноября. Оценивать картины будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

Анимация на национальном конкурсе будет представлена шестью лентами, все они были сняты на "Беларусьфильме". Это сказки для детской аудитории и истории, предназначенные для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры. Сеансы анимационного кино пройдут в кинотеатре "Пионер". В игровом кино на национальный конкурс представлены пять картин. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин.

Во внеконкурсную программу "Белорусская панорама" вошли 4 премьерные короткометражные работы. В шести секциях внеконкурсной программы игрового кино - "Специальные показы", "Мастер-класс", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Однажды на Востоке", "Российские премьеры" - будут показаны 20 фильмов, созданных в Канаде, Беларуси, Франции, Китае, Японии, Бельгии, Норвегии, Германии, Мексике, Испании, России и других странах.

Внеконкурсная программа документального кино будет представлена в таких секциях, как "Лауреаты фестивалей", "Моя семья и другие звери", "Про любовь", "Вечер польского документального кино", "Кино о кино", "МузыкаДок", "Исторические хроники", "Киноархив. Фильмы, которых могло не быть", где продемонстрируют 26 фильмов, снятых в разных уголках мира.

На полях кинофестиваля будет показана и программа, объединяющая документальное и игровое кино, включающая 21 фильм. Их покажут в секциях "Артстрим", "Без пяти минут "Оскар", "Женские истории", "Киноязык. Иной синтаксис".

Будет открыта индустриальная платформа ММКФ "Лістапад" Bel:Cinema. Мероприятия платформы направлены на общение профессионалов сферы кино, обмен опытом, разработку способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона. На индустриальной платформе "Лістапада" 7 ноября также пройдет День виртуальной реальности.

Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

ДОСЬЕ: XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы.

Обзоры событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под лозунгом "К радости". Белтелерадиокомпания как официальный партнер форума традиционно окажет ему широкую информационную поддержку в теле- и радиоэфире.

Член жюри: главный критерий оценки конкурсных работ "Лістапада" - индивидуальный голос режиссера "Главные критерии оценки конкурсных работ - индивидуальный голос режиссера и то, почему для него было важно сделать этот фильм", - сказала член жюри основного конкурса документального кино украинский режиссер Алиса Коваленко.