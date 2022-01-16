ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
18:33
Штрафы для непривитых от коронавируса старше 60 лет введены в Греции
В мире
17:50
Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта
Спорт
17:41
Власти Пекина на два месяца вводят двойной тест на коронавирус при въезде в город
В мире
17:18
Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования этапа КМ
Спорт
17:15
Рабочая группа Минюста рассмотрела на заседании более 40 предложений в проект Конституции
Общество
16:57
Хоккеисты "Металлурга" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
16:42
В реке Западная Двина найден один из утонувших 29 декабря мальчиков
Происшествия
16:19
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Греции
В мире
16:00
В Минске автомобиль зацепил боковым зеркалом пешехода
Происшествия
15:47
Баскетболистки "Горизонта" одержали 14-ю победу в чемпионате Беларуси
Спорт
15:37
Динара Алимбекова заняла шестое место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Спорт
15:18
Пара минчан пыталась украсть из магазина косметику на более чем Br500
Происшествия
14:51
В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 18 лет
В мире
14:26
Сенатор: наш долг - не допустить фальсификации исторической правды
Общество
14:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1348 пациентов с COVID-19, выписан 1531
Общество
13:49
ФОТОФАКТ: Крещенский забег
Регионы
13:39
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 января
Регионы
13:18
Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,5
В мире
13:00
Снег ожидается в Беларуси 17 января
Общество
12:42
Новак Джокович не сыграет на Australian Open - 2022
Спорт
12:27
Закладчик психотропов задержан в Могилевском районе
Происшествия
12:18
Взрыв прогремел в Могадишо
В мире
12:06
В Мексике установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В мире
11:47
Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января
Общество
11:38
Движение на Румлевском мосту в Гродно ночью ограничат из-за ремонта
Регионы
11:23
ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь
Общество
11:14
Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле
В мире
11:04
Цунами в Японии повредила около 20 судов
В мире
10:50
В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра
Общество
10:36
В Бресте женщина получила ожоги, пока готовила на газовой плите
Происшествия
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16 января 2022, 17:28
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