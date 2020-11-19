Международный фестиваль "Арт-Минск-2020" объединит свыше 400 художников

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" откроется сегодня в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в столице. Об этом журналистам сообщила первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль искусств проводится в третий раз. Он объединит выставочные площадки и культурные институции столицы, на месяц превратив город в большую и яркую галерею. Посетители смогут познакомиться с многообразием художественных направлений в творчестве более 400 белорусских и зарубежных авторов. "Это большое культурное событие для нашей страны. Здесь есть много ярких, неожиданных работ, заставляющих задуматься. Выставка бьет по восприятию, заставляет увидеть новые темы", - подчеркнула Наталья Шарангович.

Во время проведения арт-фестиваля приглашенное жюри определит лучшие работы в номинациях "Живопись", "Графика", "Скульптура" и других, а также обладателя Гран-при. Вручение наград и дипломов состоится во время закрытия художественного фестиваля.

С 20 ноября в художественной галерее "Мастацтва" публика увидит на экспозиции "Страна Света" графику Сергея Тимохова, а галерея "Беларт" представит выставку пейзажной живописи "Созерцание тишины". В Национальной библиотеке Беларуси 24 ноября будут экспонироваться работы проекта "Арт-Минск - 2020". Кроме того, тут же к 90-летию Владимира Короткевича организаторы подготовили литературно-художественный проект "Княжество образов и снов". Музей современной белорусской скульптуры имени Андрея Бембеля 26 ноября представит экспозицию станковой скульптуры и графики Анатолия Артимовича "XXI век".

Городская картинная галерея произведений Л.Д.Щемелева 25 ноября покажет произведения I триеннале живописи, графики и скульптуры Vivat Vita. Кроме фестивальных работ, здесь также можно познакомиться с проектом, посвященным ныне живущим народным художникам Беларуси. "На мой взгляд, это очень правильно. В основном эти люди уже в солидном возрасте. На сегодняшний момент их очень мало. Таким образом, мы хотим отдать дань нашим патриархам, которые создали основу для молодых художников", - отметила Наталья Шарангович.

"Арт-Минск" - это совместный проект Центра изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива", Белорусского союза художников, Дворца искусства при поддержке ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Посетить фестиваль можно по 16 декабря.-0-