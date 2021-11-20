Международный кинофестиваль "Лістапад" открылся сегодня в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" прошла сегодня в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко зачитал послание Президента и вручил специальный приз Президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" белорусскому режиссеру, композитору, заслуженному деятелю искусств Беларуси Игорю Волчеку.

"Большое спасибо за столь высокую оценку моего труда. Все усилия были бы абсолютно бесполезны, если бы не наш замечательный коллектив - студия анимационных фильмов и те люди, которые помогали мне делать их. Я пришел на "Беларусьфильм" 53 года назад. Знаете, мне сильно очень повезло тогда, ведь это был рассвет белорусского кинематографа. Теперь уже я несу эту эстафету и передаю ее молодым ребятам. Желаю от всей души, чтобы молодежь проявила себя, чтобы снимались замечательные фильмы, чтобы мы могли гордиться и получать такие призы", - сказал Игорь Волчек.

Символическую тарелку кинофестиваля в этом году разбил председатель XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Фильм-открытие кинофорума - германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" в этом году проходит с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік".

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин. В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" участвуют 14 лент. Основной конкурс документального кино будет представлен 17 фильмами, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и других стран.

Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Фото Павла Орловского