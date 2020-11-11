11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народного артиста Беларуси Михаила Дриневского похоронят 12 ноября на Восточном кладбище в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Прощание с великим маэстро состоится 11 ноября в 20.00 в храме святителя Николая Японского в Минске. Там же 12 ноября в 8.30 начнется заупокойная литургия и отпевание, а в 11.30 - гражданская панихида и погребение на Восточном кладбище в Минске.

"Министерство культуры скорбит в связи со смертью художественного руководителя Национального академического народного хора Беларуси им. Г.И.Цитовича Михаила Павловича Дриневского и выражает искренние соболезнования его родным и близким, коллегам и друзьям, всей культурной общественности Беларуси", - отметили в Министерстве культуры.

Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района. Профессию дирижера начал осваивать с детства. Уже в 13 лет музыкально одаренный мальчик руководил колхозным хором родной деревни. Учился в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а затем в Белорусской консерватории, после окончания которой в 1968 году его пригласили работать хормейстером в Государственный народный хор Беларуси. С 1975 года Михаил Павлович Дриневский был художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного хора Беларуси им. Г.И.Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность в нашей стране и за ее пределами. За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени.-0-