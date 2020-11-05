Миниатюрных воинов, диорамы, модели парусных кораблей можно увидеть на выставке в Гомеле

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка военно-исторической миниатюры Бориса Купчинова "Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына…" открыта в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

"Посетители могут увидеть около 200 миниатюрных воинов различных эпох - государства шумеров, Древнего Рима, Древнего Египта, Древней Греции. Здесь же и скандинавские воины, Великого княжества Литовского, европейские солдаты XVIII века, Второй мировой войны и другие", - рассказали в галерее.

Материалом для изготовления фигурок служит металлополимер. Фигурки выполнены в масштабах 1:30, 1:35, 1:50 и точно соответствуют историческим прототипам. Раскрашены миниатюрные воины вручную.

Интересны будут и диорамы. В экспозиции их более 10. Некоторые демонстрируют ключевые эпизоды крупных сражений - "Попытка шведов переправиться через реку Сож близ Ст. Села", "Битва под Лоевом. Разгром казацкого войска войском Речи Посполитой". Другие же воспроизводят сцены из прошлого. Например, "Охота на зубра великого князя литовского Жигимонта Августа. Беловежская пуща. 1544 г.", "Рыцарский турнир в белорусском замке".

Внимание посетителей привлекут также модели парусных кораблей, тематические шахматы.

Борис Купчинов с детства увлекался изобразительным искусством и историей. Попробовал себя в разных жанрах. Увлечение военно-исторической миниатюрой началось тоже с детства, тогда и были созданы первые солдатики из пластилина. Автор - участник многих выставок в Беларуси и за рубежом.

Выставка продлится до конца января 2021 года.-0-