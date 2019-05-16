16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальные вечера, квесты и театральные шоу пройдут в Минске в Ночь музеев сообщила журналистам первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ночь музеев - это долгожданное событие, во время которого пройдут музыкальные вечера, квесты, литературные гостиные, интерактивные программы, театральные шоу, тематические экскурсии и интеллектуальные состязания. Многие мероприятия будут посвящены ІІ Европейским играм, а также 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко", - отметила Наталья Карчевская.

По ее словам, в Ночь музеев уникальные программы исторической реконструкции готовят Мирский и Несвижский замки, а Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта предлагает катание на воздушных шарах, мотодельтаплане и ретромотоцикле.

"2019 год - год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и эта тема транслируется региональными музеями и Музеем истории ВОВ. Интересные программы подготовлены во всех музеях, поэтому любой желающий сможет приобщиться к активной культурной жизни, - подчеркнула первый замминистра. - Радует, что к акции приобщились частные и коммерческие музеи. Уверена, что совместными усилиями она станет не только увлекательным и запоминающимся действием, но и познавательным событием, которое мотивирует широкую публику в дальнейшем на посещение музеев нашей страны".

Музейное сообщество начало отмечать свой профессиональный праздник с 1977 года, когда была принята резолюция о проведении Международного дня музеев. Сегодня праздник проводится на всех континентах и охватывает более 20 тыс. музеев в ста странах мира. "Международный день музеев и вместе с ним акция "Ночь музеев" с успехом проводится и белорусским музейным сообществом, некоторые наши музеи, такие как Национальный художественный и Национальный исторический, участвуют в этой акции уже 14-й раз, - сказала Наталья Карчевская. - Музеи превращаются в настоящие культурные многопрофильные центры. Они все больше ориентируются на интерактивный формат экспозиций, думают о новых формах представлений своих коллекций, создают новые традиции, которые будут иметь значение для будущего поколения и в тоже время не теряющие актуальность для разнообразной современной аудитории".-0-

Реконструкцию землянки, интерактивный аэродром, сборку-разборку автомата покажут в Музее истории ВОВ "Для Ночи музеев мы подготовили насыщенную программу "10 оттенков музейной ночи", которая будет работать 18 мая с 18.00 до 23.00. Сначала пройдет театрализованное 20-минутное представление", - рассказал директор учреждения Владимир Воропаев.

Литературный музей Янки Купалы приглашает отметить свой 75-летний юбилей в Ночь музеев Только в эту ночь фонды музея откроют свои сокровища и представят 75 уникальных предметов с интересной историей.