Национальную литературную премию вручили в Копыле

5 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. В Копыле сегодня наградили победителей конкурса "Национальная литературная премия" за произведения, написанные в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручение премии стало центральным событием Дня белорусской письменности. Награды лауреатам передали министр информации Владимир Перцов и член Совета Республики Национального собрания, писатель Николай Чергинец.

"Ежегодно в Беларуси появляются новые талантливые писатели, увлекательные произведения, что является лучшим показателем того, что белорусская литература живет. Сегодняшний праздник - своеобразные литературные "Дажынкі", во время которых вспоминают и чествуют авторов и их лучшие произведения. Нам есть кем гордиться", - сказал Николай Чергинец.

Победителем в номинации "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии" стал автор сборника "Белае, чорнае і залатое" Виктор Шнип, а награду в номинации "Лучшее произведение прозы" за книгу "Парыж, Эйфелева вежа і…" забрал Виктор Правдин.

В номинации литературной критики и литературоведения победила книга Александра Карлюкевича "Пухавіччына. Літаратурнае гняздо Беларусі", а лучшими публицистическими произведениями названы книги "Дискретный подход к наблюдению жизни", "Мой физмат" (серия "Люстэрка лёсу") Александра Радькова.

В номинации "Лучшее произведение для детей и юношества" победила книга "Всех сильнее доброта" Валентины Паликаниной, а в номинации "Лучший дебют" с книгой "Навстречу Любви" лучшей стала Екатерина Стройлова.

"Первые произведения я написал в 17 лет, в следующем году будет сорок пять как автору. Тот и теперешний я - абсолютно разные люди, но любовь к родной стране, радость за нее и боль из-за происходящих в ней событий всегда оставались центральными темами. Поэт ведь всегда живет теми мыслями и целями, которые волнуют других жителей страны, поэтому, наверное, мои произведения и отзываются у аудитории. Рад, что получил такую награду, это очень высокая оценка моего мастерства, признание меня как автора на уровне страны", - сказал Виктор Шнип.

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Организуют конкурс министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.-0-