НББ подготовила выставку к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка "Украінская Касандра" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Ларисы Петровны Косач-Квитки, известной как Леся Украинка. Одна из самых выдающихся личностей украинской культуры не просто вывела литературу страны на новый уровень, но и стояла в авангарде национального движения. "Скромная, слабая здоровьем, но очень сильная духом женщина, которая за короткую жизнь - всего лишь 42 года - стала непревзойденным украинским классиком. Своим творчеством она пробудила интерес к фольклору, привнесла новые жанры и стили в украинскую литературу", - отметил на открытии выставки генеральный директор НББ Роман Мотульский.

По его словам, выставка знакомит посетителей с большим количеством документов, отражающих богатое наследие поэтессы. Среди них - полные собрания произведений, публицистика и письма, воспоминания современников, литературно-биографические портреты. "Лесю Украинку всегда знали и любили в Беларуси, ее произведения переводили многие известные белорусские авторы. В фондах нашей библиотеки насчитывается более 250 различных изданий, связанных с ее творчеством. И на этой выставке представлены уникальные книги, которые являются большой редкостью в мире, например, экземпляры 1923-1924 годов", - рассказал Роман Мотульский.

Организаторы проекта подготовили к показу ценное издание "Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка): біографічні матеріали, спогади, іконографі" (2015), которое состоит из оригинальных текстов автора, воспоминаний, статей и фотографий. Большая часть книги - это воспоминания и письма ее сестры - Исидоры Косач-Борисовой.

Экспозиция отражает и музыкальное наследие украинки: копии нотных записей песен, созданных на стихи Леси Украинки, и сборник народных украинских песен, записанных с ее голоса. Кроме того, раздел "Иконография" содержит неизвестные документы из частных архивов.

В мероприятии участвовали представители посольства Украины в Беларуси и украинской диаспоры, а также белорусские писатели и литературоведы.

Выставочный проект подготовлен совместно с посольством Украины в Беларуси и Белорусским общественным объединением украинцев "Ватра". Познакомиться с экспонатами можно до 25 мая.-0-