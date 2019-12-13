Неизвестные работы художницы Зои Литвиновой покажут в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие масштабного выставочного проекта "Знаки творческой воли" заслуженного деятеля искусств Беларуси Зои Литвиновой состоится 19 декабря в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Знаки творческой воли" - финальный и, пожалуй, самый важный аккорд мастера в выставочной сюите, звучащей на протяжении всего года. Зрители уже смогли познакомиться с некоторыми гранями творчества Зои Литвиновой: ее акварели и рисунки экспонировались на нескольких арт-площадках Минска", - рассказали в музее.

В четырех залах будет представлено более 100 живописных, графических и акварельных произведений из коллекции музея и собрания художницы, выполненных ею преимущественно за последние 40 лет. Экспозицию составят как известные, хрестоматийные полотна мастера, так и никогда ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

Выставка будет работать по 19 января 2020 года.-0-