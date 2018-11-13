Обнаружено ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ученые-литературоведы Беларуси и России обнаружили ранее неизвестное стихотворение классика белорусской литературы Максима Богдановича. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

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