Официальное открытие Евронедели состоялось в Тель-Авиве

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Официальное открытие Евронедели состоялось сегодня в Тель-Авиве, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было решено провести в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима - крупном общественном пространстве в центре города, вокруг которого находится ряд культурных учреждений: театры, дворцы культуры, павильоны современного искусства. Красная ковровая дорожка конкурса в этом году стала оранжевой и разместилась на площади возле театра Габима. Свои приветственные речи артисты должны произнести в Charles Bronfman Auditorium.

Участие в официальной церемонии открытия конкурса по традиции принимают все участники песенного форума. Для журналистов - это очередная возможность пообщаться с исполнителями, чем объясняется такое большое количество прессы, которая не упускает возможности принять участие в данном мероприятии. Как ожидается, песенный форум будут освещать более 1,5 тыс. представителей СМИ стран - участниц конкурса.

Международный конкурс песни "Евровидение-2019" объединил представителей 41 страны. Беларусь представляет ZENA с композицией "Like it". Она выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал песенного форума состоится 16 мая, финал -18 мая, именно в этот день мы узнаем имя победителя "Евровидения -2019". Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-