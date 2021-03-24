Перспективы развития кино в стране - Головченко посетил "Беларусьфильм"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня посетил национальную киностудию "Беларусьфильм", передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко ознакомился с производственной базой киностудии, посетил съемочные павильоны, пиротехнический участок цеха подготовки съемок, склад военной одежды и оружейный зал. Премьер-министр также побывал в монтажных помещениях, помещениях записи звука и синхронных шумов.

Затем состоялось совещание на тему состояния и перспектив развития киноиндустрии в Беларуси. Премьер-министр отметил: необходимо оценить то, как выполняются принятые решения, обсудить, что нужно сделать для того, чтобы "Беларусьфильм" вышел из определенного творческого застоя. При этом он напомнил: уже порядка Br29 млн было выделено из республиканского бюджета на кинопроизводство.

"Киностудия была одной из лучших в СССР. Но нам сейчас нужно не только ностальгировать о том, что было. Государство делает и будет делать достаточно для того, чтобы не снижать того уровня, который уже достигнут. Господдержка отрасли оказывается и оказывалась постоянно. Еще в 2017 году, когда Президенту докладывали о завершении реконструкции, было дано конкретное поручение: условия созданы - должен быть результат. О результатах мы и поговорим", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко отметил, что главой государства было в очередной раз одобрено предложение о дальнейшей поддержке отечественного кино и киностудии, которая оказалась в непростом положении из-за пандемии, в первую очередь из-за того, что упали доходы от экспортной деятельности.

"Хотелось бы услышать ответ на вопрос, когда будет результат, которого ждет в первую очередь белорусский зритель. А результат в вашем случае - это кинолента, которая является хитом или блокбастером, кассовый фильм, который будет не только демонстрировать мастерство белорусских кинематографистов, но и принесет коммерческую выгоду", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Белорусскую киноиндустрию нужно активнее позиционировать на мировом рынке - Карачевский