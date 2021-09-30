Почти 200 документальных работ представят на фестивале кино "Евразия.DOC"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" пройдет в Минске 30 сентября и 1 октября, рассказал журналистам программный директор фестиваля Валерий Шеховцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы переживали в процессе отбора работ, сколько их придет, из каких стран. У нас все еще есть постковидные последствия, из-за которых в прошлом году очень много проектов остановилось в работе, остались нереализованными планы коллег. Однако в этом году, несмотря на эти последствия, мы собрали 196 работ из 21 страны, отобрали в короткую программу 30 работ из 10 стран: России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Латвии, Украины, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана", - отметил Валерий Шеховцов.

Фестиваль традиционно проходит в Смоленске и Минске. "Мы сохраняем эту традицию, и я очень рад, что в этом году удалось мероприятия провести в офлайн-режиме. В Смоленске была показана только часть фильмов, а также прошел круглый стол, мастер-классы. В Минске сегодня и завтра нас ждут показы в кинотеатре "Беларусь", круглый стол на тему "Подписание Беловежских соглашений. Испытание суверенитетом", - рассказал программный директор.

"Блок, связанный с 30-летием подписания Беловежских соглашений, который помимо круглого стола включает показ двух кинофильмов, мы решили провести в Минске. Ведь именно здесь это происходило. В целом на фестивале несколько тематических блоков. Среди них 30 лет подписания Беловежских соглашений, 80 лет с начала Великой Отечественной войны, Нюрнбергский процесс, 60 лет первого полета человека в космос. Есть также две традиционные для нас темы, которые присутствуют на каждом фестивале: "Человек. Правда жизни" и "Континент Евразия", - продолжил Валерий Шеховцов.

По его словам, фестиваль из года в год набирает обороты не только по количеству поданных заявок, но и по качеству. "Приходят очень сильные, интересные фильмы. На фестивале определенно есть что посмотреть", - уверен программный директор.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где можно будет увидеть фестивальные фильмы после завершения форума, Валерий Шеховцов ответил: "Молодежные фильмы будут размещены на сайте конкурса "Евразия.DOC: 4 минуты". Работы основного конкурса мы выкладываем на главном сайте. Однако даем ссылки только на те фильмы, создатели которых разрешают это делать", - подчеркнул он.

"Кроме того, при поддержке Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и лично Натальи Кочановой мы, белорусские журналисты, возим эти фильмы на открытые показы по нашим городам после завершения фестиваля", - добавил председатель Белорусского союза журналистов, директор VI Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" Андрей Кривошеев.-0-

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