Полотна мастера религиозной живописи Яна Дамеля можно увидеть в НХМ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинальные полотна известного художника первой половины ХІХ столетия Яна Дамеля представлены на выставке "Ян Дамель. Холст, бумага, цифра" в Национальном художественном музее Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по научной работе НХМ Светлана Анейко.

Экспозиция приурочена к 240-летию со дня рождения художника и к 180-летию со дня его смерти. "Работа над проектом шла больше года. К сожалению, Ян Дамель для многих остается терра инкогнита, и мы хотели привлечь к нему внимание. Поэтому нашей задачей стало стимулирование нового научного поиска, связанного с личностью мастера и с изучением его творчества", - рассказала Светлана Анейко.

Посетители смогут увидеть две оригинальные картины художника. Центральное место в экспозиции занимает большая алтарная работа "Моление о чаше". "Более 40 лет она находилась в хранилище музея в виде куска холста, и было трудно понять, что на нем изображено. Около пяти лет назад началось исследование, и за полотно взялись наши реставраторы. Команда трудилась на протяжении трех лет. В результате скрупулезной работы удалось восстановить одну из крупнейших картин в творчестве Дамеля на библейскую тему. В процессе реставрации и последующего подтверждения авторства художника было установлено, что этот алтарный образ писался для костела Воздвижения Святого Креста, который находится на Кальварийском кладбище. Оттуда эта картина и попала в фонды музея во второй половине прошлого века. Ян Дамель создавал это произведение в конце своей жизни. Известно, что во время похорон мастера гроб с телом стоял под этим полотном, поэтому, по сути, это знаковая вещь для художника", - добавила Светлана Анейко.

"Ян Дамель - это мастер религиозной живописи. В то же время его творчество тесно связано с белорусской культурой. Например, на полотне "Святая Констанция", которое можно увидеть на выставке, героиня изображена в образе святой, однако сохранено портретное сходство с княгиней из рода Радзивиллов. В его работах прослеживается привязка к людям, которые жили здесь в первой половине XIX века. И для нашего искусства это знаково", - подчеркнула заместитель гендиректора.

Жизненный путь живописца связан с современными Латвией, Литвой, Беларусью и Россией. Он родился на территории Курляндии, получил образование в Виленском университете. Среди его учителей были такие мэтры, как Франциск Смуглевич и Ян Рустем. "В нашей коллекции есть несколько произведений этих художников, и на выставке каждый из них будет представлен одной работой. Кроме того, отражено и творчество художников, которые составляли круг друзей и знакомых Дамеля. В первую очередь, это Юзеф Пешка и Иосиф Олешкевич", - поделилась она.

В выставочном пространстве представлены архивные документы с рисунками художника и цифровые изображения его работ, которые хранятся в музейных коллекциях за рубежом. Кроме того, демонстрируется ряд видеоматериалов, которые сняты в течение этого года и посвящены личности мастера. "Благодаря Национальному архиву Беларуси, нам удалось получить доступ к письмам Дамеля, и в экспозиции представлены их копии. На оборотных сторонах помимо текста можно посмотреть на наброски автора. Мы редко видим почеркушки художников, а здесь они вынесены на первый план и дают возможность узнать о процессе создания произведений", - заключила Светлана Анейко.

Куратор экспозиции - ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Дмитрий Монич. Увидеть картины можно до 27 января 2021 года.-0-