Представитель Ирана: Минская книжная выставка-ярмарка - это всегда праздник

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская книжная выставка-ярмарка - это всегда праздник. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дома дружбы иранцев в Беларуси Хамед Байрамзадех.

"Мы сегодня представляем совместную экспозицию посольства Исламской Республики Иран в Беларуси и Дома дружбы иранцев. Участвуем в Минской книжной выставке-ярмарке уже около 12 лет. Это очень важное событие и праздник для Беларуси и людей. Именно здесь мы увидели, что белорусы очень любят книги", - отметил Хамед Байрамзадех.

В свою очередь гости знакомят минчан не только со своей литературой, но и искусством. В иранской экспозиции представлены 50 новых книг: романы, книги о философии, архитектуре Ирана, а также детская литература. "Дополнением стали изделия ручной работы иранских мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, приглашенный мастер по каллиграфии для посетителей напишет их имена на фарси", - рассказал Хамед Байрамзадех.

Стенд Ирана на книжной выставке-ярмарке

"Центральным экспонатом у нас выступает книга миниатюр, где собраны картины иранского художника Махмуда Фаршчияна. Таким образом мы знакомим белорусов с нашим искусством. Это у нас самая дорогая книга, ее стоимость составляет почти $4 тыс.", - подчеркнул председатель Дома дружбы иранцев в Беларуси.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представляют в том числе Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи с эпидобстановкой на выставке рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места форума на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-