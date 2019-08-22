Премьера белорусского молодежного сериала "Иллюзии" запланирована на ноябрь

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный сериал "Иллюзии" режиссера-постановщика Ивана Павлова, снятый на Национальной киностудии "Беларусьфильм", зрителям представят в ноябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор киностудии Владимир Карачевский.

"В конце осени на одном из телеканалов белорусский зритель увидит наш молодежный сериал "Иллюзии", который состоит из 16 серий по 26 минут", - рассказал гендиректор. В ситкоме показана история шести старшекурсников различных столичных вузов: Марины, Артема, Светы, Виталика, Алены, Олега, которых объединяют не только студенческая дружба, но и романтические отношения. Однако студенческий театр-студию, в котором ребята привыкли встречаться после занятий, собираются закрыть из-за нерентабельности помещения. Смогут ли студенты за короткий срок вернуть театру былую славу и не растерять теплых дружеских отношений в своей компании, зрители узнают в ноябре. К слову, в сериале прозвучит музыка 20 белорусских молодежных групп.

По словам Владимира Карачевского, в этом году также будет завершена работа над фильмом "Авантюры Прантиша Вырвича" по мотивам одноименного романа Людмилы Рублевской, который снимает режиссер Александр Анисимов. "В кинотеатрах мы планируем показать этот приключенческий фильм в конце января 2020 года", - добавил он.

Кроме того, идет работа и над картиной "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана. В основе сюжета - история белорусского подпольщика и организатора крупнейшей диверсии в Осиповичах в годы Великой Отечественной войны Федора Крыловича. "Показ этого фильма, вероятнее всего, состоится в мае следующего года и будет приурочен к 75-летию Великой Победы, - отметил гендиректор. - Весной мы представим альманах молодых режиссеров о Минске, а позже, после фестивальной истории, покажем и "Купалу".

На "Беларусьфильме" также снимают детектив "В поисках ангела" режиссера Игоря Четверикова и сериал "Следы апостолов - 2" Сергея Талыбова. "У нас сейчас четыре фильма на завершающей стадии и три ленты в съемочном периоде", - резюмировал Владимир Карачевский.-0-