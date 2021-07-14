Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставку живописи белорусских художников "Каляровыя гісторыі" открыли сегодня в концертном зале "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

С презентации экспозиции галереи "АртХаос" стартовала выставочная программа на "Славянском базаре". Представлены порядка 30 работ художников, как именитых, так и молодых. Это Николай Исаенок, Иван Дмухайло, Виктория Ильина, Егор Батальонок, Валерий Потворов, Владимир Кожух, Михаил Левкович, Олег Сковородко и другие.

Директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко отметила: ей приятно вновь вернуться с картинами на "Славянский базар". Первую выставку галерея привезла в 2019 году. "Славянский базар" - фестиваль искусств, и художественные выставки являются его неотъемлемой частью. "Каляровыя гісторыі" - это не столько о красках и цвете картин, а больше о внутреннем мире каждого из нас. Через работы хотим привлечь зрителя к диалогу с автором. Рядом почти с каждой картиной есть небольшой комментарий автора к ней. Каждый сможет соотнести свои ощущения с переживаниями художника, чтобы понять, что он в нее вкладывал", - рассказала Лилия Лукашенко. Она также анонсировала, что на гала-концерте мастеров искусств Беларуси 18 июля в Летнем амфитеатре будет реализован проект с оживанием картин на экране. Там представят работы из фондов Национального художественного музея.

Лилия Лукашенко

Директор фестиваля Глеб Лапицкий обратил внимание: с сегодняшнего дня начинается удивительная фестивальная жизнь Витебска, в котором веками жили и творили талантливые художники. Когда два года назад концертный зал "Витебск" стал и выставочной площадкой, организаторы поняли, что это удачное пространство для таких проектов. "Эти картины смогут наблюдать много людей, в том числе участники нашего детского конкурса, которые приехали из 16 стран мира. Они увидят белорусское искусство своими глазами и смогут проникнуться нашими авторами. Это и есть то неподдельное, что несет "Славянский базар", - отметил Глеб Лапицкий. Он также посоветовал критикам форума обращать внимание не только на проекты в Летнем амфитеатре, но и на многих других площадках, где живет атмосфера фестиваля. Также нельзя забывать его девиз: "Через искусство - к миру и взаимопониманию", добавил руководитель творческого форума.

Глеб Лапицкий

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля, но первые мероприятия стартовали уже сегодня. Торжественная церемония открытия форума состоится 15 июля на главной сцене. Во время гала-концерта вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов.-0-

Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске"

Фото Александра Хитрова