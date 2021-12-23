Ремесла древнего Берестья представили в Каменецкой башне

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецкой башне открылась временная экспозиция из фондов Брестского областного краеведческого музея, посвященная ремеслам древнего Берестья, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка разместилась на третьем ярусе башни и включает более 40 экспонатов. Это кожаные и железные изделия, предметы из глины и кости. Посетители могут увидеть керамическую посуду XIII-XIV веков, хорошо сохранившиеся кожаные детский сапожок, женскую туфлю и кошелек, средневековые замки, коллекцию ключей, гвозди, ножницы, ножи с костяными и деревянными ручками. Все артефакты были найдены во время археологических исследований древнего Берестья.

Это первая временная выставка из фондов областного краеведческого музея в стенах Каменецкой башни. Ознакомиться с ней можно будет в течение зимних месяцев. В будущем здесь планируют организовать серию подобных временных экспозиций от краеведческого музея, в фондах которого хранится около 170 тыс. экспонатов. Планируется, что две следующие выставки будут посвящены женским украшениям и древним промыслам.

Каменецкая башня - уникальный памятник оборонительного зодчества XIII века. Она построена между 1276 и 1288 годами на левом берегу реки Лесной по указанию князя Волынского Владимира Васильковича. Памятник фортификации относится к особому типу оборонительных сооружений, получивших распространение в средние века на западных землях. Постоянная экспозиция здесь работает с 2005 года. Она разместилась на пяти ярусах башни и посвящена истории Каменца. Всего в музейной коллекции насчитывается около 400 экземпляров.-0-