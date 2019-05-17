РЕПОРТАЖ: Как Евродеревня Тель-Авива болеет за фаворитов "Евровидения-2019"

В Тель-Авиве определены все финалисты международного конкурса песни "Евровидение-2019". Две заветные десятки названы по итогам полуфиналов. Также в финальном шоу выступят представители стран "Большой пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) и страны-хозяйки нынешнего конкурса (Израиль). Таким образом, в борьбу вступят исполнители из 26 стран. К слову, многие фанаты "Евровидения" предпочитают смотреть все конкурсные испытания не дома у телевизора, а в Евродеревне. К ним присоединились и корреспонденты БЕЛТА.

В Тель-Авиве состоится генеральная репетиция финала "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Две десятки определились по итогам полуфиналов. В частности, в финальном шоу выступят исполнители из Беларуси, Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Евродеревня расположилась в Тель-Авиве в Парке Чарльза Клора прямо на побережье. Найти ее довольно просто. Трудно не заметить вокруг символику конкурса. Кроме того, на побережье работают волонтеры, готовые помочь поклонникам и фанатам "Евровидения" узнать всю необходимую информацию.

Днем в Евродеревне достаточно тихо, жизнь начинает кипеть после захода солнца. Мы наведались сюда во время второго полуфинала. Трансляция началась в 22.00, но поклонники и фанаты конкурса стали собираться к 19.00. Сложно назвать их точное количество, но однозначно - это несколько тысяч. Они заполнили всю территорию Евродеревни.

Для просмотра конкурса здесь установлено несколько огромных телевизионных мониторов. Кроме того, для разогрева публики на сцене выступают популярные исполнители, что создает какую-то особую атмосферу праздника.

Во втором полуфинале "Евровидения-2019" в борьбу за право войти в финальную десятку вступили 18 исполнителей. Фанаты каждого из них приехали в Евродеревню, чтобы поддержать своего фаворита. А вот у Ольги и Леонида Лившиц из Тель-Авива их целых три. Вместе со своей маленькой дочкой Иллой они болеют за Израиль, Беларусь и Россию. К слову, у Ольги белорусские корни. Из Беларуси родом ее бабушка и дедушка. Кроме того, у нее муж из Минска.

"В Евродеревню нас привело желание поучаствовать в таком грандиозном шоу и получить наслаждение от того, что это происходит у нас в Израиле. Я хочу пожелать всем странам - участницам конкурса, чтобы мы встречались только на таких мероприятиях и по хорошим поводам, чтобы был мир, веселье и праздник", - отмечает нам Ольга Лившиц.

Ну, вот все и начинается. Первой во втором полуфинале выступает армянская певица Srbuk. Фанаты сразу же начали напевать слова ее песни "Walking Out". Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, в финал она не прошла.

А вот и один из фаворитов "Евровидения-2019" - Джон Лундвик из Швеции. Под его композицию "Too Late for Love" танцуют абсолютно все: и взрослые, и дети. Кстати, он в финале.

С первых нот песни Сергея Лазарева "Scream" фанаты взрываются в аплодисментах. Это еще один финалист.

На сцену в Expo Tel Aviv выходит главный фаворит "Евровидения-2019" - Дункан Лоуренс из Нидерландов. От восторгов собравшихся в Евродеревне закладывает уши. Фанаты певца, ликуйте - Дункан Лоуренс в финале.

Кроме того, в финал "Евровидения-2019" проходит певица из Северной Македонии Тамара Тодевска (именно ее объявили первой), албанская исполнительница Йонида Маличи, певец Чингиз, который представляет Азербайджан, датская певица Leonor, группа KEiiNO из Норвегии, Лука Хенни из Швейцарии и певица Микела из Мальты.

Евродеревня в восторге и праздник продолжается. В следующий раз в таком составе, а может, и гораздо больше, фанаты соберутся 18 мая, когда состоится финал "Евровидения-2019". Шоу обещает быть жарким.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-