Союз писателей Беларуси готовит большую программу ко Дню письменности в Белыничах

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз писателей Беларуси рассказал о программе Дня белорусской письменности в Белыничах, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах отметила, что традиционно состоится круглый стол. В этом году он объединит участников из России, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, США, Сербии. "Авторы презентуют свои новые произведения, переводы. Во время обсуждения будет поднята важная тема для всех стран мира - влияние слова на сознание людей, установление мира, спокойствия. Запланирована видеосвязь с Национальной академической библиотекой Казахстана в Нурсултане. К диалогу также присоединятся казахские писатели Светлана Ананьева и Баянгали Алимжанов", - рассказала она.

В Белыничской детской школе искусств запланирована творческая встреча писателей с жителями города. Во второй день праздника состоится торжественное открытие и подведение итогов Национальной литературной премии. Также жюри огласит результаты республиканского творческого конкурса БРСМ "Книга с экрана".

По словам председателя Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаила Позднякова, гости праздника в Белыничах увидят более ста вышедших в 2019 году книг. "Пятый сезон Минского городского театра поэзии Центральной городской библиотеки им. Я.Купалы откроется в Белыничах. Режиссеры и артисты готовят спектакль "Старонцы мілай пакланюся", также прозвучат стихотворения белорусских классиков и современных поэтов. Пройдут презентации книг, автограф-сессии. На стендах издательств будут представлены произведения таких белорусских авторов, как Ольга Никитенко, Николай Метлицкий, Сергей Давидович", - добавил он.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В этом году большой республиканский фестиваль принимают Белыничи Могилевской области 6 сентября.-0-