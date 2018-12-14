Статус культурной столицы Беларуси перешел к Пинску

14 декабря, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Культурной столицей года в 2019-м станет Пинск Брестской области. Символическая передача этого статуса прошла сегодня в Новополоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

С успешным завершением акции новополочан поздравил заместитель министра культуры Сергей Шереметьев. Он поблагодарил всех, кто имел непосредственное отношение к реализации этого проекта.

Председателю Пинского городского Совета депутатов Леонтию Лемешевскому передал символический ключ глава Новополоцка Дмитрий Демидов.

Пинск выбран культурной столицей Беларуси 2019 года решением коллегии Министерства культуры. По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры, градостроительства, истории Пинск считается одним из уникальных городов страны: в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено более 180 объектов. Особую значимость представляет исторический центр города, где около 160 объектов образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул культурной столицы Беларуси носил Молодечно, в 2017-м - Бобруйск. Носителем почетного статуса 2018 года является Новополоцк.

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