Турнир на копьях и мастер-класс по средневековым танцам проведут в музее живой истории в Гомеле

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музей живой истории под открытым небом развернется на один день 25 мая в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На десяти интерактивных площадках участники студенческой научно-исследовательской лаборатории "Белы крыж", представители клубов исторической реконструкции Беларуси и ближнего зарубежья расскажут о реалиях, быте и ремеслах средневековья.

Отведать блюда по рецептам поваренных книг, возраст которых измеряется сотнями лет, предложат на средневековой кухне. Отдельную локацию посвятят медицине и знахарству тех пор. Здесь же организуют мастер-классы по приготовлению целебных снадобий и травяных настоев. Обучат в музее под отрытым небом и средневековым танцам, исполнять которые будут под музыку эпохи.

В экспозиции боевой части лагеря продемонстрируют воинские доспехи и оружие конца XIV-начала XV веков, а в бытовой - средневековые шатры, мебель, костюмы и утварь, которые использовались в повседневной жизни.

Зрелищным и эмоциональным обещает стать турнир копейщиков, облаченных в реплики рыцарских доспехов и шлемы. Пикинеры продемонстрируют разные приемы владения копьем, реконструированные из средневековых книг по фехтованию.

Также гостей исторического праздника пригласят постичь навыки кузнечного дела, попробовать свои силы в стрельбе из лука, сыграть в настольные игры и др.

Экскурсии с пояснением по тематическим площадкам музея под открытым небом проведут студенты исторического факультета Гомельского госуниверситета и участники клубов исторической реконструкции.

"Мероприятие пройдет уже в пятый раз. Ежегодно расширяется его формат, растет количество экспонатов, участников и гостей", - отметили в вузе. Главная цель музея под открытым небом - пробудить интерес к изучению истории. Мероприятие объединяет молодежь, профессиональных и начинающих реконструкторов, всех людей, интересующихся историей.-0-