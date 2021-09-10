В Бресте раскуплены почти все билеты на спектакли фестиваля "Белая вежа"

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте раскуплены почти все билеты на спектакли XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа", сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя Брестского академического театра драмы Олеся Бурдина.

"На большинство постановок билеты уже раскуплены. С учетом нынешней рассадки зрителей, при которой соблюдается социальное дистанцирование, продажа билетов приближается к 100%. Но при желании еще можно попасть на некоторые спектакли: в основном остались места на балконе и единичные - в партере", - отметила Олеся Бурдина.

Всего в фестивальной афише заявлено 22 спектакля различных жанров от 21 коллектива из семи стран - Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана. Вместо планируемой ранее постановки "На дне" пермского театра "У Моста" на сцене БАТД дважды покажут "хит сезона" от Белорусского государственного театра кукол - спектакль "Записки юного врача" по рассказам Михаила Булгакова. "Замечательная работа. Думаю, Бресту повезло, что будет возможность большему количеству людей увидеть этот спектакль", - добавила помощник худрука.

Конкурсную программу юбилейной "Белой вежи" сегодня откроет постановка "Пане Коханку" Национального академического драматического театра имени М. Горького. В целом работы девяти творческих коллективов из Беларуси станут участниками нынешнего форума. Среди них такие нашумевшие постановки, как "Шлюб з ветрам" Республиканского театра белорусской драматургии, "Кандид, или Оптимизм" Могилевского областного театра кукол, "Новая зямля" Брестского театра кукол. Хозяева фестиваля - Брестский академический театр драмы - презентуют премьерный спектакль "День Б" в постановке Дениса Федорова.

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